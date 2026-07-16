ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: அர்ஜென்டினாவின் கம்பேக் வெற்றியில் குவிந்த வரலாற்றுச் சாதனைகள்!
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில், இங்கிலாந்தை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அர்ஜென்டினா அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 9:48 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டியில் விளையாடியதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே அரையிறுதியில் விளையாடிய மிக அதிக வயதுடைய அவுட்ஃபீல்டு வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்துள்ளார்
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று அட்லாண்டாவில் நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியாததால், ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியின் 55ஆவது நிமிடத்தில், இங்கிலாந்து அணியின் அந்தோனி கார்டன் முதல் கோல் அடித்து அர்ஜென்டினா அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இதனால் இங்கிலாந்து 1-0 என முன்னிலை பெற்றது. எனினும், ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடங்களில் அர்ஜென்டினா வீரர்கள் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து கம்பேக் கொடுத்தனர்.
அந்த வகையில், ஆட்டத்தின் 85ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் என்ஸோ பெர்னாண்டஸும், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 92+2 நிமிடத்தில் லவ்தாரோ மார்டினெஸும் கோல்களைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
🇦🇷 Argentina have qualified for the Final!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yyI0HrX8rU— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
போட்டியில் படைக்கப்பட்ட சாதனைகள்
- இப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி, 2 அசிஸ்ட்களை வழங்கியதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான கோல்டன் பூட் ரேஸிலும கிலியன் எம்பாப்பேயை முந்தி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர் கோல்டன் பூட் விருதை வெல்வதை ஏறத்தாழ உறுதிசெய்துள்ளார்.
- இந்த அரையிறுதிப் போட்டியில் விளையாடியதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் விளையாடிய மிக அதிக வயதுடைய அவுட்ஃபீல்டு (Outfield) வீரர் என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனியின் ஃபிரிட்ஸ் வால்டர், ஸ்வீடனின் குன்னார் கிரேன் ஆகியோரது சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.
- அதேசமயம், இப்போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தின் போது இரு அணிகளுமே இலக்கை நோக்கி ஒரு ஷாட் கூட அடிக்கவில்லை. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 1966ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, முதல் பாதியில் இலக்கை நோக்கி ஒரு ஷாட் கூட அடிக்கப்படாத ஆட்டம் என்ற மோசமான சாதனையை இந்த போட்டி படைத்துள்ளது.
The adidas Golden Boot heading into the final round of fixtures 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HeIJwK9nR4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
- இந்த உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணி ஒட்டுமொத்தமாக 14 கோல்களை அடித்துள்ளது. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பைத் தொடர் வரலாற்றில், ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் இங்கிலாந்து அணி அடித்த அதிகபட்ச கோல் எண்ணிக்கையாக இது மாறியுள்ளது.
- உலகக் கோப்பை அரையிறுதி வரலாற்றில் அர்ஜென்டினா அணி முதலில் பின்தங்கி (1-0 என), பின்னர் மீண்டு வந்து வெற்றி பெறுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இத்தாலிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இதேபோல் இரண்டாவது பாதியில் பின்தங்கி, அதன்பின் ஆட்ட நேர முடிவில் சமன் செய்து பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறையில் அந்தப் போட்டியை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இறுதிப் போட்டி
இதனையடுத்து, ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் மாபெரும் இறுதிப்போட்டி வரும் 19ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி, மற்றொரு முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதனால் இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.