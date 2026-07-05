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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய பிரான்ஸ், மொராக்கோ அணிகள் அசத்தல்

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் முதலாவது காலிறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் நேரடியாக மோதவுள்ளன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 11:58 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் மொராக்கோ மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் தங்களது போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிச் சுற்றுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக முன்னேறியுள்ளன.

அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது நாக்-அவுட் சுற்றை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' ஆட்டத்தில் மொராக்கோ மற்றும் கனடா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஹூஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் நிதானமாக விளையாடிய நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் மொராக்கோ அணி அதிரடியாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

மொராக்கோ ஆதிக்கம்

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் மொராக்கோ அணி தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தது. இதில் அந்த அணியின் அசிடின் உனாஹி ஆட்டத்தின் 50ஆவது மற்றும் 81ஆவது நிமிடங்களில் கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து, மாற்று வீரராகக் களமிறங்கிய சுபியான் ரஹிமி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+8ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் கனடா அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் மொராக்கோ அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் கனடா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மொராக்கோ அணி ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

பிரான்ஸ் அசத்தல்

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ரவுண்ட் ஆஃப் 16 ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மற்றும் பராகுவே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பிலடெல்பியா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், இரு அணிகளும் டிஃபென்ஸில் வலிமையாக இருந்ததன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டத்தில் எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் அணி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு எதிரணி மீது அழுத்தத்தைக் கொடுத்தது.

அதன்பின் ஆட்டத்தின் 70ஆவது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே கோலைப் பதிவு செய்தார். மறுபக்கம், பராகுவே அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் பிரான்ஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பராகுவேவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், காலிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

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அடுத்த சுற்று ஆட்டம்

இந்த வெற்றிகளைத் தொடர்ந்து, வரும் ஜூலை 9ஆம் தேதி பாஸ்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜிலெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள முதலாவது காலிறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் நேரடியாக மோதவுள்ளன. முன்னதாக, கடந்த 2022 கத்தார் உலகக் கோப்பைத் தொடரின் அரையிறுதியில் மொராக்கோவை பிரான்ஸ் அணி வீழ்த்தியிருந்தது. தற்போது அதற்குப் பழிதீர்க்கும் ஒரு நல்வாய்ப்பாக மொராக்கோவுக்கு இந்த ஆட்டம் அமைந்துள்ளதால், உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களிடையே இப்போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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FIFA WORLD CUP 2026
PARAGUAY VS FRANCE
CANADA VS MOROCCO
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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