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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைவது யார்? இங்கிலாந்து VS அர்ஜென்டினா இன்று மோதல்!

லியோனல் மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளதால், இந்த போட்டியில் அவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இங்கிலாந்து VS அர்ஜென்டினா
இங்கிலாந்து VS அர்ஜென்டினா (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 3:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் இதுவரை 14 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 6 போட்டிகளிலும், அர்ஜென்டினா அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி அபார வெற்றியுடன் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதையடுத்து நாளை (இன்று நள்ளிரவு 12:30 மணி) நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்த்து முன்னாள் சாம்பியன்களான இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த அரையிறுதிப்போட்டி ஜார்ஜியாவில் உள்ள அட்லாண்டா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயினை எதிர்கொள்ளும் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதுதவிர, லியோனல் மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளதால், இந்த போட்டியில் அவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

அர்ஜென்டினா அணி

நடப்பு உலக சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை எந்தவொரு தோல்வியையும் சந்திக்காமல் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, அணியின் நட்சத்திர கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி 8 கோல்களைப் பதிவு செய்து 'கோல்டன் பூட்' விருதுக்கான பந்தயத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். இதனால், இந்த அரையிறுதியிலும் அர்ஜென்டினா வெற்றியைப் பதிவு செய்து, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.

இங்கிலாந்து அணி

மறுபக்கம், முன்னாள் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணியும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களின் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது. குறிப்பாக, அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ஹாரி கேன் மற்றும் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் ஆகியோர் தங்களின் அதிரடி ஃபார்மைத் தொடர்ந்து வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக மாறியுள்ளது. இதனால், 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்களது இரண்டாவது உலகக் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் இங்கிலாந்து அணி இந்த பலப்பரீட்சையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகியுள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் இதுவரை 14 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 6 போட்டிகளிலும், அர்ஜென்டினா அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளன. அதேசமயம் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் எவ்வித முடிவும் இன்றி டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை விவரங்கள்

இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரின் எஞ்சியுள்ள அனைத்துப் போட்டிகளையும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சியில் எவ்வித கட்டணமுமின்றி இலவசமாகக் காணலாம். இதுதவிர, யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இத்தொடரைக் குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தி நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

அணிகளின் விவரம்

இங்கிலாந்து

கோல்கீப்பர்கள்: ஜோர்டான் பிக்ஃபோர்ட், டீன் ஹென்டர்சன், ஜேம்ஸ் டிராஃபோர்ட்.

டிஃபெண்டர்கள்: எஸ்ரி கோன்சா, நிக்கோ ஓ'ரெய்லி, ஜான் ஸ்டோன்ஸ், மார்க் குயேஹி, டினோ லிவ்ராமெண்டோ, டான் பர்ன், ரீஸ் ஜேம்ஸ், டிஜெட்க் ஸ்பென்ஸ், ஜாரெல் குவான்சா.

மிட்பீல்டர்கள்: டெக்லான் ரைஸ், எலியட் ஆண்டர்சன், ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், ஜோர்டான் ஹென்டர்சன், கோபி மைனூ, மோர்கன் ரோஜர்ஸ், எபெரெச்சி எஸே.

ஃபார்வர்ட்ஸ்: புகாயோ சாகா, ஹாரி கேன், மார்கஸ் ராஷ்ஃபோர்ட், அந்தோணி கார்டன், ஒல்லி வாட்கின்ஸ், நோனி மதுவேகே, இவான் டோனி.

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கோல்கீப்பர்கள்: எமிலியானோ மார்டினெஸ், ஜெரோனிமோ ருல்லி, ஜுவான் முஸ்ஸோ.

டிஃபெண்டர்கள்: நஹுவேல் மோலினா, கோன்சாலோ மாண்டியல், கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ, லியோனார்டோ பலேர்டி, நிக்கோலாஸ் ஓட்டமெண்டி, லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலாஸ் டாக்லியாஃபிகோ, ஃபேகுண்டோ மெதினா.

மிட்பீல்டர்கள்: லியாண்ட்ரோ பரேடஸ், அலெக்சிஸ் மேக் அலிஸ்டர், ரோட்ரிகோ டி பால், ஜியோவானி லோ செல்சோ, எசெக்கியேல் பாலாசியோஸ், என்ஸோ பெர்னாண்டஸ், வாலண்டின் பார்கோ.

ஃபார்வர்ட்ஸ்: லியோனல் மெஸ்ஸி, ஜூலியன் ஆல்வாரெஸ், லௌடாரோ மார்டினெஸ், தியாகோ அல்மாடா, நிக்கோலாஸ் பாஸ், நிக்கோலாஸ் கோன்சாலஸ், கியுலியானோ சிமியோன், ஜோஸ் மேனுவல் லோபஸ்.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ENGLAND VS ARGENTINA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VERSUS ENGLAND
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

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