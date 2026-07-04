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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி எகிப்து வரலாற்று வெற்றி!

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் எகிப்து அணி, நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

முகமது சாலா
முகமது சாலா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 10:16 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து நாக் அவுட் போட்டியில் எகிப்து அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வரும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ரவுண்ட் ஆஃப் 32 போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் எகிப்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே எகிப்து ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்திலேயே எகிப்து அணியின் இமாம் ஆஷூர் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். தொடர்ந்து இரு அணிகளும் கோலடிக்கப் பலமுறை முயற்சி செய்தும், எந்த அணியாலும் கோலைப் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் எகிப்து அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.

வரலாறு படைத்த எகிப்து

அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், ஆஸ்திரேலிய அணி கம்பேக் கொடுக்கப் போராடியது. இதில் ஆட்டத்தின் 55ஆவது நிமிடத்தில் எகிப்து டிஃபென்டர் முகமது ஹானி துரதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு ஓன் கோல் பதிவு செய்ய, போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலைக்குச் சென்றது. அதன்பின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்ட நேரம் மற்றும் கூடுதல் நேரத்தின் முடிவிலும் இரு அணிகளும் 1-1 எனச் சமநிலை வகித்ததால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.

இதில் எகிப்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் முகமது சாலா, மஹ்மூத் சாபர், ராமி ராபியா மற்றும் ஹோசாம் அப்தெல்மகைத் ஆகியோர் தங்களுக்குக் கிடைத்த வாய்ப்புகளில் கோலடித்து அசத்தினர். அதேசமயம், மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஹாரி சௌட்டர் மற்றும் லூகாஸ் ஹாரிங்டன் ஆகியோர் தங்களது வாய்ப்புகளைத் தவறவிட்டனர். இதன் காரணமாக எகிப்து அணி பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறையில் 4-2 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

இதன் மூலம், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் எகிப்து அணி முதல்முறையாக நாக்-அவுட் சுற்றில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. இதனையடுத்து, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் எகிப்து அணி, நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்த சுற்றில் கொலம்பியா

ஃபீஃபா உலகக்கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு விறுவிறுப்பான நாக்-அவுட் சுற்று ஆட்டதில் கொலம்பியா மற்றும் கானா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அமெரிக்காவின் கேன்சாஸ் சிட்டி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தின் 14ஆவது நிமிடத்தில், கொலம்பியா வீரர் ஜோன் ஆரியாஸ் ஒரு அபாரமான கோல் அடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் இறுதிவரை பதிலடி கொடுக்க கானா அணி கடுமையாகப் போராடியது. இருப்பினும், கொலம்பிய அணியின் பலமான தடுப்பாட்டத்தை மீறி அவர்களால் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் கொலம்பியா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் கானாவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

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இந்தத் தோல்வியின் மூலம் கானா அணி உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து வெளியேற, கொலம்பியா அணி கம்பீரமாக அடுத்த சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது. அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள நாக்-அவுட் போட்டியில் கொலம்பியா அணி, பலம் வாய்ந்த சுவிட்சர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AUSTRALIA VS EGYPT
COLOMBIA VS GHANA
FIFA WORLD CUP 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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