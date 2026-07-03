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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: நாக்-அவுட் சுற்றில் அர்ஜென்டினா - கேப் வெர்டே இன்று பலப்பரீட்சை!

அர்ஜென்டினா மற்றும் கேப் வெர்டே அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான நாக்-அவுட் போட்டி, மியாமி மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி (நாளை) அதிகாலை 3:30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

அர்ஜென்டினா
அர்ஜென்டினா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 6:01 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை 2026 நாக்-அவுட் சுற்றில், நாளை (ஜூலை 4)நடைபெறும் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவை அறிமுக அணியான கேப் வெர்டே எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் விறுவிறுப்பான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்-அவுட் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி, முதல்முறையாக உலகக் கோப்பையில் தடம் பதித்துள்ள கேப் வெர்டே அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது. மியாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.

அர்ஜென்டினா அணி

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் நடப்பு சாம்பியன் அந்தஸ்துடன் களமிறங்கியுள்ள லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, மீண்டும் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் அசத்தி வருகிறது. குரூப் சுற்றில் தான் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் அபார வெற்றி பெற்ற கையோடு அந்த அணி இச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

குறிப்பாக, அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது மிரட்டலான ஆட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 6 கோல்களைப் பதிவு செய்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். மேலும், ஜோர்டானுக்கு எதிரான போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம், தொடர்ந்து 7 உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதனால் இப்போட்டியிலும் அவரது அதிரடி ஆதிக்கம் தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கேப் வெர்டே அணி

மறுபுறம், தனது முதல் உலகக் கோப்பை தொடரிலேயே களம் கண்டுள்ள கேப் வெர்டே அணியானது, குரூப் சுற்றில் பலம் வாய்ந்த முன்னாள் உலக சாம்பியன்களான ஸ்பெயின் மற்றும் உருகுவே அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளை 'டிரா' செய்து மிரட்டியது. இதன் மூலம், தங்களது அறிமுகத் தொடரிலேயே நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறி அந்த அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக, அந்த அணியின் 40 வயது அனுபவமிக்க கோல்கீப்பர் வோசின்ஹா எதிரணியினரின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளுக்குப் பெரும் அரணாக விளங்கி வருகிறார். இதனால் பலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினா அணிக்கு எதிராகவும் அவர் கடுமையான சவாலை அளிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்றைய ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவுக்கு கேப் வெர்டே அணி அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

நேரலை விவரங்கள்

அர்ஜென்டினா மற்றும் கேப் வெர்டே அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான நாக்-அவுட் போட்டி இந்திய நேரப்படி சனிக்கிழமை (நாளை) அதிகாலை 3:30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் 'யுனைடெட்8 ஸ்போர்ட்ஸ்' (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், 'ஜீ5' (Zee5) ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம்.

இரு அணிகளின் உத்தேச பட்டியல்

அர்ஜென்டினா

  • கோல்கீப்பர்கள்: எமிலியானோ மார்டினெஸ், கெரோனிமோ ருல்லி, ஜுவான் முஸ்ஸோ.
  • டிஃபென்டர்ஸ்: கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ, லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலஸ் ஓட்டமெண்டி, நஹுவேல் மோலினா, கொன்சாலோ மோன்டியல், லியோனார்டோ பாலேர்டி, நிக்கோலஸ் தாக்லியாஃபிகோ, ஃபகுண்டோ மதினா.
  • மிட்ஃபீல்டர்ஸ்: ரோட்ரிகோ டி பால், அலெக்சிஸ் மேக் அலிஸ்டர், என்ஸோ பெர்னாண்டஸ், லியாண்ட்ரோ பரேடஸ், ஜியோவானி லோ செல்சோ, எக்ஸிகியெல் பலாசியோஸ், வாலண்டின் பார்கோ.
  • ஃபார்வேர்ட்ஸ்: லியோனல் மெஸ்ஸி, ஜூலியன் ஆல்வரெஸ், லாவுடாரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலஸ் கோன்சாலஸ், தியாகோ அல்மாடா, கியுலியானோ சிமியோனி, நிக்கோ பாஸ், ஜோஸ் மானுவல் லோபஸ்

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கேப் வெர்டே

  • கோல்கீப்பர்கள்: வோசின்ஹா, மார்சியோ ரோசா, சி.ஜே. டோஸ் சாண்டோஸ்.
  • டிஃபென்டர்ஸ்: டினி போர்ஜஸ், சிட்னி கேப்ரல், லோகன் கோஸ்டா, ஸ்டீவன் மோரேரா, வாக்னர் பினா, ஜோவா பாலோ பெர்னாண்டஸ், ராபர்டோ பிகோ லோபஸ், கெல்வின் பிரஸ், லானிக் 'ஸ்டோபிரா' டவாரெஸ்.
  • மிட்ஃபீல்டர்ஸ்: டெல்மோ அர்கான்ஜோ, லாரோஸ் துவார்தே, டெராய் துவார்தே, ஜாமிரோ மான்டீரோ, கெவின் பினா, யானிக் செமெடோ.
  • ஃபார்வேர்ட்ஸ்: கில்சன் பென்சிமால், ஜோவானே கேப்ரல், நுனோ டா கோஸ்டா, டெய்லன் லிவ்ராமெண்டோ, ரையான் மென்டிஸ், கேரி ரோட்ரிக்ஸ், வில்லி செமெடோ, ஹெலியோ வரேலா.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS CAPE VERDE
LIONEL MESSI
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

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