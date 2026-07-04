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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கேப் வெர்டேவை வீழ்த்தி 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்குள் நுழைந்தது அர்ஜென்டினா!

நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அறிமுக அணியாக களமிறங்கி, தனது அசாத்திய ஆட்டத்தால் ரசிகர்களின் மனதை வென்ற கேப் வெர்டே அணி, நாக்-அவுட் சுற்றில் தழுவிய இந்த தோல்வி காரணமாக தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

அர்ஜென்டினா vs கேப் வெர்டே
அர்ஜென்டினா vs கேப் வெர்டே (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 9:46 AM IST

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ஹைதராபாத்: அறிமுக அணியான கேப் வெர்டேவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் ஆட்டத்தில், 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி த்ரில் வெற்றி பெற்று 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் விறுவிறுப்பான 'சுற்று 32' நாக்-அவுட் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி, முதல்முறையாக உலகக் கோப்பையில் தடம் பதித்து அசத்தியுள்ள கேப் வெர்டே அணியை எதிர்கொண்டது. மியாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இருப்பினும் ஆட்டத்தின் 29ஆவது நிமிடத்தில், அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி ஒரு அலாதியான கோல் அடித்து தனது அணியை 1-0 என முன்னிலைப்படுத்தினார். மறுபக்கம் கேப் வெர்டே அணியால் முதல் பாதியில் பல முயற்சிகள் செய்தும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறியது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கேப் வெர்டே அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு அர்ஜென்டினாவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்தது. குறிப்பாக ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் வலுவான டிஃபென்ஸை தகர்த்த கேப் வெர்டே அணிக்கு டெராய் டுவார்டே கோலடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தார்.

அதன்பின் வழக்கமான 90 நிமிடங்களின் முடிவில் இரு அணிகளாலும் மேற்கொண்டு கோல் அடிக்க முடியாததால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க 30 நிமிடங்கள் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட்டது. கூடுதல் நேரம் தொடங்கிய உடனே, ஆட்டத்தின் 92ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் ஒரு கோல் அடித்து அணியை மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்தினார்.

ஆனால், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆட்டத்தின் 103ஆவது நிமிடத்தில் கேப் வெர்டேவின் சிட்னி லோப்ஸ் அசாத்தியமான ஒரு கோலை பதிவு செய்து மீண்டும் 2-2 என ஆட்டத்தை சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தார். இதனால் போட்டி பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டை நோக்கி நகர்ந்த வேளையில், ஆட்டத்தின் 111ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா அணிக்கு ஒரு கார்னர் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அப்போது மெஸ்ஸி உதைத்த கார்னர் பந்தை, அர்ஜென்டினாவின் கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ தலையால் முட்ட முயன்றார். அப்போது பந்து துரதிர்ஷ்டவசமாக கேப் வெர்டே டிஃபெண்டர் டினே போர்ஜெஸ் உடலில் பட்டு ஓன்-கோலாக மாறியது.

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இதன் மூலம் அர்ஜென்டினா அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் கேப் வெர்டே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16'-க்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் தனது அறிமுக உலகக் கோப்பை தொடரிலேயே உலகத்தையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த கேப் வெர்டே அணி, கடும் போராட்டத்திற்குப் பின் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

TAGGED:

ARGENTINA VS CAPE VERDE
LIONEL MESSI
CRISTIAN ROMERO
FIFA WORLD CUP 2026
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