ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை 2026: உருகுவேயின் நாக்-அவுட் கனவைத் தகர்த்து கேப் வெர்டே வரலாற்று சாதனை
ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில், சர்வதேச கால்பந்து உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தும் மாபெரும் வரலாற்றுச் சாதனையை அறிமுக நாடான கேப் வெர்டே நிகழ்த்தியுள்ளது.
Published : June 27, 2026 at 2:04 PM IST
ஹைதராபாத்: குரூப் ஹெச் பிரிவின் இறுதி லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், முன்னாள் உலக சாம்பியன் உருகுவேயைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, கேப் வெர்டே அணி நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறி புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் தற்பொழுது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் 'குரூப் ஹெச்' பிரிவின் கடைசி லீக் போட்டியில், கேப் வெர்டே மற்றும் சௌதி அரேபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே கோல் அடிக்கத் தீவிரமாகப் போராடினர்.
வரலாறு படைத்த கேப் வெர்டே
அதேநேரம், இரு அணிகளும் தங்களது டிஃபென்ஸில் காட்டிய அசாத்திய வலிமை காரணமாக, எதிரணியினரின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து முறியடிக்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக, ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்திலும் இதே நிலை நீடித்ததால், இந்தப் போட்டி இறுதியில் 0-0 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
🇨🇻 Cabo Verde have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
இதன் மூலம், முன்னாள் சாம்பியன் உருகுவேயைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, கேப் வெர்டே அணி நாக்-அவுட் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளது. ஏற்கனவே ஸ்பெயின் மற்றும் உருகுவே ஆகிய இரு வலிமையான அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளைச் சமன் செய்து, 3 புள்ளிகளுடன் குரூப் 'ஹெச்' பிரிவில் இரண்டாமிடம் பிடித்த கேப் வெர்டே, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய சாதனை படைத்துள்ளது.
இதுதவிர, ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மிகச்சிறிய நாடு (சுமார் 5.25 லட்சம்) என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை கேப் வெர்டே படைத்துள்ளது. இதனையடுத்து கேப் வெர்டே அணி, வரும் ஜூலை 3 அன்று மியாமியில் நடைபெறவுள்ள நாக்-அவுட் சுற்று ஆட்டத்தில், நடப்பு உலக சாம்பியன் லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
உருகுவே வெளியேற்றம்
குரூப் 'ஹெச்' பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு மிக முக்கிய லீக் ஆட்டத்தில், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பலமிக்க உருகுவேயை வீழ்த்தி, குரூப் சாம்பியனாக கம்பீரமாக நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது. விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தின் 42-ஆவது நிமிடத்தில், ஸ்பெயின் நட்சத்திர வீரர் அலெக்ஸ் பேனா கோலடித்து அசத்தியதுடன், தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
🇪🇸 Spain have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
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தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் தங்களது தற்காப்பு ஆட்டத்தை மேலும் பலப்படுத்தியதால், எதிரணியினரின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து முறியடிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் உருகுவே அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மறுபுறம், இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக முன்னாள் சாம்பியனான உருகுவே அணி உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியது.