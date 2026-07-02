ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கடைசி நேரத்தில் கம்பேக் கொடுத்து பெல்ஜியம் ’த்ரில்’ வெற்றி
போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் விறுவிறுப்புடன் சென்ற நிலையில், பெல்ஜியம் அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டி கிக் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றனர்.
Published : July 2, 2026 at 7:52 AM IST
ஹைதராபாத்: செனகலுக்கு எதிரான நாக் அவுட் சுற்று போட்டியில் கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து பெல்ஜியம் அணி ‘த்ரில்’ வெற்றி பெற்றது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ரவுண்ட் 32 சுற்று போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், அமெரிக்காவின் செயட்டில் மைதானத்தில் பெல்ஜியம், செனகல் அணிகள் மோதின.
இந்த போட்டியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய செனகல் அணி, 24-ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தது. அதற்கு பெல்ஜியம் அணி பதிலடி கொடுக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது.
இரண்டாம் பாதியிலும் செனகல் வீரர் இஸ்மாயிலா சர்ர் கோல் போஸ்டின் மையப் பகுதியில் 2-ஆவது கோலை பதிவு செய்தார். இதனைத்தொடர்ந்து, கடைசி 5 நிமிடத்தில் போட்டியின் நிலை தலை கீழாக மாறியது. 86-ஆவது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணியின் ரொமேலு லுகாகு தாமஸ் மியூனியர் உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார்.
தொடர்ந்து 89-ஆவது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் வீரர் யுரி டைலமன்ஸ், தலையால் கோல் அடித்து போட்டியை சமன் செய்தார். பெல்ஜியம் அணியின் கடைசி நேர கம்பேக் மூலம் போட்டியில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. பின்னர் வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்தில் இரு அணிகளும் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
Action packed from start to finish 🫨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EcxO1z8IJv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
125-ஆவது நிமிடம் வரை போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் விறுவிறுப்புடன் சென்ற நிலையில், பெல்ஜியம் அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டி கிக் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தினர். அந்த அணியின் யுரி டைலமன்ஸ், பெனால்டி ஷாட் மூலம் கோல் அடித்து செனகல் அணியின் கனவை தகர்த்தார். இதன்மூலம் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் பெல்ஜியம் அணி வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.
காங்கோ அணியை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து
அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவின் நடைபெற்ற மற்றொரு ரவுண்ட் 32 சுற்று போட்டியில் இங்கிலாந்து, காங்கோ அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் காங்கோ அணியின் பிரையன் சிபெங்கா கோல் அடித்து இங்கிலாந்து அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார்.
🏴 England have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
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பின்னர், இங்கிலாந்து அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது. போட்டியின் முடிவு வரை ஆதிக்கம் செலுத்திய காங்கோ அணிக்கு கடைசி கட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் ஹாரி கேன் அதிர்ச்சி அளித்தார். 75-ஆவது நிமிடத்தில், ஹாரி கேன் தனது தலையால் கோல் அடித்து போட்டியை சமன் செய்தார்.
பீலே சாதனையை முறியடித்த ஹாரி கேன்
பின்னர், 86-ஆவது நிமிடத்தில், அவர் மீண்டும் கோல் அடித்து இங்கிலாந்து அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தார். இந்த போட்டியில் இரண்டு கோல்கள் அடித்ததன் மூலம் ஹாரி கேன் (13 கோல்கள்), உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்த ஜாம்பவான் வீரர் பீலேவின் (12 கோல்கள்) சாதனையை தகர்த்தார்.
பீலே மூன்று உலகக் கோப்பை தொடர்களில் பங்கேற்று, 16 போட்டிகளில் 12 கோல்கள் அடித்துள்ளார். இந்நிலையில், காங்கோ உடனான போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம், இங்கிலாந்து வீர ஹாரி கேன் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். மொத்தம் 117 போட்டிகளில் 84 கோல்கள் அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.