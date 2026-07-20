ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: விருதுகளில் ஸ்பெயின் ஆதிக்கம்;கோல்டன் பூட் வென்று எம்பாப்பே உலக சாதனை!
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இரண்டு முறை கோல்டன் பூட் வென்ற முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையைப் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே படைத்துள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 8:43 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், ஸ்பெயின் அணியைச் சேர்ந்த ரோத்ரிக்குக் கோல்டன் பால் விருதும், பாவ் குபார்சிக்குச் சிறந்த இளம் வீரர் விருதும், உனாய் சிமோனுக்குச் சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இதன் மூலம் 2010-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஸ்பெயின் ஆண்கள் அணி தனது இரண்டாவது உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு நெதர்லாந்துக்கு எதிராகவும் ஸ்பெயின் இதேபோன்று கூடுதல் நேரத்தில் 1-0 என வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
7 clean sheets. adidas Golden Glove winner. ⭐@adidasfootball pic.twitter.com/mME9QEIgNj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
விருதுகளை அள்ளிய ஸ்பெயின்
போட்டிக்குப் பின் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் ஸ்பெயின் வீரர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது. இதில் ஸ்பெயின் அணியின் கேப்டன் ரோத்ரி இந்தத் தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான கோல்டன் பால் விருதை வென்றார். அதேசமயம், சிறந்த இளம் வீரருக்கான விருது 19 வயதான இளம் ஸ்பெயின் டிஃபெண்டர் பாவ் குபார்சிக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், தொடர் முழுவதும் கோல் போஸ்ட்டில் அசத்திய ஸ்பெயினின் உனாய் சிமோன் சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.
இவற்றுடன், இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் ஃபேர் பிளே விருது நெதர்லாந்து அணிக்கு வழங்கப்பட்டது. அர்ஜென்டினா அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில், 106ஆவது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக களமிறங்கி கோலடித்து அசத்தியதுடன், ஸ்பெயின் அணியின் உலகக் கோப்பைக் கனவை நனவாக்கிய ஃபெரான் டோரஸ், இறுதிப் போட்டியின் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Rodri takes home the adidas Golden Ball 🏆@adidasfootball pic.twitter.com/duxTkrH5Bd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
எம்பாப்பே சாதனை
நடப்பு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு பிரான்ஸ் தகுதி பெறாத நிலையிலும், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரன்ஸ் அணியின் கிலியன் எம்பாப்பே இத்தொடரில் மொத்தம் 10 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களைப் பதிவு செய்து கோல்டன் பூட் விருதைத் தட்டிச் சென்றார். இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இரண்டு முறை கோல்டன் பூட் வென்ற முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையை எம்பாப்பே படைத்துள்ளார்.
இதுதவிர இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் 2 கோல்கள் அடித்ததன் மூலம், உலகக் கோப்பைகளில் எம்பாப்பேவின் ஒட்டுமொத்த கோல்களின் எண்ணிக்கை 22 ஆக உயர்ந்தது. இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையை எம்பாப்பே முறியடித்துள்ளார். இதற்கு முன் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி 21 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
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மேலும் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் கிலியன் எம்பாப்பே ஒட்டுமொத்தமாக 10 கோல்களை அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் கெர்ட் முல்லருக்குப் பிறகு ஒரே உலகக் கோப்பை தொடரில் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோல்களை அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக கடந்த 1970 ஆம் ஆண்டு மேற்கு ஜெர்மனியின் கெர்ட் முல்லர் 10 கோல்களை அடித்ததே கடந்த சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.