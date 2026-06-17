ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: ஜோர்டானை வீழ்த்தி 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரியா வரலாற்று வெற்றி
ஜோர்டானுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரியா அணி 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தங்களது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : June 17, 2026 at 2:36 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பைத் தொடரில் முதன்முறையாகக் களம் கண்டுள்ள ஜோர்டான் அணியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஆஸ்திரியா, 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது முதல் உலகக் கோப்பை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரியா மற்றும் ஜோர்டான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில், ஜோர்டான் அணி ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பங்கேற்றது.
அதன்படி தொடங்கிய இப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே ஆஸ்திரியா அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 21ஆவது நிமிடத்தில் ரொமானோ மிட் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில், ஆஸ்திரியா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் சிறப்பான மீள்வருகையை வெளிப்படுத்திய ஜோர்டான் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் அலி ஒல்வான் கோலடித்து அசத்தினார். இதன் காரணமாக போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது. இருப்பினும், அதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரியா அணி அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அதிரடி காட்டியது.
+3 for Austria 🇦🇹#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
இதில் ஆட்டத்தின் 76ஆவது நிமிடத்தில் ஜோர்டான் வீரர் யசான் அல்-அரப் 'சுய கோல்' ஒன்றைப்பதிவு செய்ய, ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+12 நிமிடத்தில் மார்கோ அர்னாடோவிக்கும் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரியா அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜோர்டான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது.
இதன் மூலம் ஆஸ்திரியா அணி 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தங்களது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதற்குமுன், கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குரூப்-ஸ்டேஜ் போட்டியில் அமெரிக்காவை வீழ்த்தியதற்குப் பிறகு, ஆஸ்திரியா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பெறும் முதல் வெற்றி இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இதையடுத்து ஆஸ்திரியா அணி ஜூன் 22ஆம் தேதி நடைபெறும் தங்களுடைய அடுத்த லீக் ஆட்டத்தில், வலிமை வாய்ந்த அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. அதேசமயம் ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஜோர்டான் அணி, அல்ஜீரியா அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.