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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி; ஸ்காட்லாந்திடம் போராடித் தோற்றது ஹைதி

ஹைதி அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம், ஸ்காட்லாந்து அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது

ஆஸ்திரேலியா vs துருக்கி
ஆஸ்திரேலியா vs துருக்கி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 1:38 PM IST

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ஹைதராபாத்: துருக்கி அணிக்கு எதிரான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் துருக்கி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டி தொடங்கியது முதலே ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

வெற்றியுடன் தொடங்கிய ஆஸி

அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 26ஆவது நிமிடத்தில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் நெஸ்டோரி இரான்குண்டா தனது அறிமுக உலகக் கோப்பை போட்டியிலேயே கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். மறுபக்கம் துருக்கி அணியும் கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும், எதிரணியின் தற்காப்பு ஆட்டத்தைத் தாண்டி அவர்களால் கோல் ஏதும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் முதல் பாதியில் ஆஸ்திரேலியா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆஸ்திரேலிய அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியது. ஆட்டத்தின் 74ஆவது நிமிடத்தில் கானர் மெட்காஃப் மற்றுமொரு கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் துருக்கி அணியால் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் துருக்கி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

ஸ்காட்லாந்திடம் வீழ்ந்தது ஹைதி

நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில், குரூப் 'சி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஸ்காட்லாந்து மற்றும் ஹைதி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டி தொடங்கியது முதலே இரு அணிகளும் கோலடிக்க மிகுந்த ஆர்வம் காட்டின. ஆட்டத்தின் 27-ஆவது நிமிடத்தில், ஸ்காட்லாந்து அணியின் ஜான் மெக்கின் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதேசமயம், மறுபக்கம் ஹைதி அணி எடுத்த கோலடிக்கும் முயற்சிகளை ஸ்காட்லாந்து வீரர்கள் முறியடித்தனர்.

இதன் காரணமாக, முதல் பாதியின் முடிவில் ஸ்காட்லாந்து அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஹைதி அணி வீரர்கள் பலமுறை கோலடிக்க முயற்சித்த நிலையிலும், ஸ்காட்லாந்து அணியின் டிஃபென்ஸ் அதனைத் தகர்த்தது. இதனால் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் ஹைதி அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

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இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்காட்லாந்து அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஹைதி அணியை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், ஸ்காட்லாந்து அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக, அந்த அணி 1990ஆம் ஆண்டு இத்தாலி உலகக் கோப்பையில் ஸ்வீடன் அணிக்கு எதிராக 2-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AUSTRALIA VS TURKEY
WC 2026 FOOTBALL
HAITI VS SCOTLAND
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

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