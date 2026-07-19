ETV Bharat / sports

லியோனல் மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: நள்ளிரவு அரங்கேறும் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி; சாம்பியன் பட்டம் யாருக்கு?

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயினும் நேருக்கு நேர் மோதும் நிலையில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

ஸ்பெயின் vs அர்ஜென்டினா
ஸ்பெயின் vs அர்ஜென்டினா (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் இதுவரை 14 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 6 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து சம பலத்துடன் உள்ளன.

கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய திருவிழாவான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர், தற்போது உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நியூயார்க்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நாளை நள்ளிரவு நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயினும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன.

இதில் அர்ஜென்டினா அணி பட்டத்தைத் தக்கவைக்கும் முனைப்புடனும், ஸ்பெயின் அணி 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடனும் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. அதிலும் கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் ஸ்பெயினின் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரமான லாமின் யமால் ஆகியோரது ஆட்டம் இப்போட்டியில் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது

அர்ஜென்டினா அணி

லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பல அற்புதமான ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்தி தற்சமயம் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. அதிலும் அந்த அணியின் மிகப்பெரிய பலமாக லியோனல் மெஸ்ஸி உள்ளார். 39 வயதிலும் 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் அவர் அணியை முன்னின்று நடத்துகிறார். ஜூலியன் ஆல்வாரெஸ், லௌடாரோ மார்டினெஸ் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த ஃபார்வேர்டுகளின் பங்களிப்பு அணிக்கு பெரும் பலத்தைச் சேர்த்து வருகிறது. இதனால் அந்த அணி மீண்டும் கோப்பையை வெல்லும் கனவுடன் இப்போட்டியில் களமிறங்கவுள்ளது.

ஸ்பெயின் அணி

மறுபக்கம் ஸ்பெயின் அணி இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மிக வலுவான டிஃபென்ஸைக் கொண்ட அணியாகச் சாதனை படைத்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய போட்டிகளில் எதிரணிகளுக்கு ஒரே ஒரு கோலை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்துள்ளது. இது அந்த அணிக்குக் கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இளம் நட்சத்திர வீரர்களான லாமின் யமால், நிகோ வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அர்ஜென்டினாவின் சவாலைச் சமாளித்து ஸ்பெயின் அணி கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

மெஸ்ஸி-ன் கடைசி ஆட்டம்?

அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனும், கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவானுமான லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு இதுவே கடைசி உலகக் கோப்பை போட்டியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. கடந்த 2022 கத்தார் உலகக் கோப்பையில் பிரான்ஸை வீழ்த்திச் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மெஸ்ஸி, இத்தொடரிலும் 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் அணியை அசைக்க முடியாத பலத்துடன் இறுதிப்போட்டிக்கு வழிநடத்தியுள்ளார். இதனால், இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கையோடு அவர் சர்வதேசக் கால்பந்து அரங்கில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வைரல் புகைப்படம்

கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு, மெஸ்ஸி குழந்தையாக இருந்த யமாலைத் தனது கைகளில் ஏந்தி குளிப்பாட்டுவது போன்ற புகைப்படம் சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலானது. அன்று தன் கைகளில் விளையாடிய அதே குழந்தை, இன்று தனக்கு எதிராக உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் விளையாடுவான் என்று மெஸ்ஸி நினைத்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இதனால், இறுதிப்போட்டியில் யார் வெற்றிவாகை சூடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது

நேருக்கு நேர்

சர்வதேசக் கால்பந்து அரங்கில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் இதுவரை 14 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா 6 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன. அதேசமயம், இரண்டு போட்டிகள் எந்தவொரு முடிவும் எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிந்தன. உலகக் கோப்பையைப் பொறுத்தவரையில், இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. கடந்த 1966ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடரின்போது நடைபெற்ற அந்தப் போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை விவரங்கள்

இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரின் இறுதிப் போட்டியை டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சியில் எவ்விதக் கட்டணமுமின்றி இலவசமாகக் காணலாம். இதுதவிர, யுனைடெட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (United8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தி நேரலையில் காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அணிகளின் விவரம்

அர்ஜென்டினா அணி

கோல்கீப்பர்கள்: எமிலியானோ மார்டினெஸ், ஜெரோனிமோ ருல்லி, ஜுவான் முஸ்ஸோ.

டிஃபெண்டர்கள்: நஹுவேல் மோலினா, கோன்சாலோ மாண்டியல், கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ, லியோனார்டோ பலேர்டி, நிக்கோலாஸ் ஓட்டமெண்டி, லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ், நிக்கோலாஸ் டாக்லியாஃபிகோ, ஃபேகுண்டோ மெதினா.

மிட்பீல்டர்கள்: லியாண்ட்ரோ பரேடஸ், அலெக்சிஸ் மேக் அலிஸ்டர், ரோட்ரிகோ டி பால், ஜியோவானி லோ செல்சோ, எசெக்கியேல் பாலாசியோஸ், என்ஸோ பெர்னாண்டஸ், வாலண்டின் பார்கோ.

ஃபார்வர்ட்ஸ்: லியோனல் மெஸ்ஸி, ஜூலியன் ஆல்வாரெஸ், லௌடாரோ மார்டினெஸ், தியாகோ அல்மாடா, நிக்கோலாஸ் பாஸ், நிக்கோலாஸ் கோன்சாலஸ், கியுலியானோ சிமியோன், ஜோஸ் மேனுவல் லோபஸ்.

இதையும் படிங்க:

ஸ்பெயின் அணி

கோல்கீப்பர்கள்: உனை சைமன், டேவிட் ராயா, ஜோன் கார்சியா

டிஃபெண்டர்கள்: பெட்ரோ போரோ, மார்கோஸ் லொரெண்டே, அய்மெரிக் லபோர்ட், பாவ் குபார்சி, மார்க் பபில், எரிக் கார்சியா, மார்க் குகுரெல்லா, அலெஜான்ட்ரோ கிரிமால்டோ

மிட்ஃபீல்டர்கள்: ரோட்ரிகோ ஹெர்னாண்டஸ், மார்ட்டின் ஜூபிமெண்டி, பெட்ரி கோன்சாலஸ், ஃபேபியன் ரூயிஸ், மைக்கேல் மெரினோ, பாப்லோ பேஸ் கவி, அலெக்ஸ் பேனா

ஃபார்வர்ட்ஸ்: மைக்கேல் ஓயர்சபால், லமின் யமால், ஃபெரான் டோரஸ், போர்ஜா இக்லேசியாஸ், டானி ஓல்மோ, விக்டர் முனோஸ், நிகோ வில்லியம்ஸ், யெரெமி பின்.

TAGGED:

ARGENTINA VS SPAIN
FIFA WORLD CUP 2026
LIONEL MESSI LAMINE YAMAL
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.