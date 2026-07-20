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ஸ்பெயின் வீரர்களை தாக்கிய அர்ஜென்டினா வீரர்; உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பரபரப்பு!

மைதானத்தில் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டதற்காக, போட்டி முடிந்த பின்பும் நடுவர் அர்ஜென்டினா வீரர் பரேடெஸிற்கு நேரடியாக ரெட் கார்டு காட்டி மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றினார்.

ஸ்பெயின் வீரர்களை தாக்கிய அர்ஜென்டினா வீரர்
ஸ்பெயின் வீரர்களை தாக்கிய அர்ஜென்டினா வீரர் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 2:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில், போட்டி முடிந்தவுடன் இரு அணி வீரர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் மைதானமே போர்க்களமாக மாறியது.

அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்திய 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. நியூ ஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின.

வழக்கமான 90 நிமிட ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதையடுத்து வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்தில், ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஃபெரான் டோரஸ் 106ஆவது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து ஸ்பெயினுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் அர்ஜென்டினா அணியை வீழ்த்திய ஸ்பெயின், தங்களது இரண்டாவது உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் களத்தில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதிலும் குறிப்பாக, ஸ்பெயின் வீரர் பாவ் குபார்சியை ஆபத்தான முறையில் தாக்கியதற்காக, அர்ஜென்டினாவின் என்ஸோ பெர்னாண்டஸிற்கு ரெட்கார்ட் வழங்கப்பட்டு களத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் அர்ஜென்டினா அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.

அதன்பின், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தின் போது ஸ்பெயின் வீரர் மார்க் குகுரெல்லா ஃபிஃபா விதிமுறைகளை மீறி வாயை மூடிக்கொண்டு பேசியதாகக் கூறி, அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி நடுவரிடம் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் போட்டி முடிவடைந்ததாக நடுவர் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, ஸ்பெயின் அணியின் மாற்று வீரர்கள் மைதானத்திற்குள் ஓடிவந்து தங்களது வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தைத் தொடங்கினர்.

அப்போது, ஸ்பெயின் மாற்று வீரர்கள் மைதானத்திற்குள் ஓடிவந்த போது, அர்ஜென்டினாவின் நஹுயெல் மோலினாவிற்கும் ஸ்பெயின் வீரர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மைதானத்தில் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்பெயின் வீரர் எரிக் கார்சியா முயன்ற போது, அங்கு வந்த அர்ஜென்டினாவின் லியாண்டரோ பரேடெஸ் கார்சியாவின் கழுத்தைப் பிடித்துத் தள்ளினார்.

அதே நேரத்தில், மற்றொருபுறம் ஸ்பெயின் மிட்பீல்டர் காவி தலையிட முயன்ற போது, கோபமடைந்த பரேடெஸ் அவரையும் முகத்தில் தாக்கி தரையில் தள்ளினார். உடனே ஸ்பெயின் வீரர்கள் ஓடிவந்து இந்த மோதலைத் தடுத்து நிறுத்தினர். இது மைதானத்தில் கூடியிருந்த பார்வையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

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மைதானத்தில் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டதற்காக, போட்டி முடிந்த பின்பும் நடுவர் அர்ஜென்டினா வீரர் பரேடெஸிற்கு நேரடியாக ரெட் கார்டு காட்டி மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றினார். உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு பிறகு இரு அணி வீரர்களும் மோதிக்கொண்ட இந்தக் காணொளி இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், கால்பந்து உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Last Updated : July 20, 2026 at 2:00 PM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS SPAIN
LEANDRO PAREDES
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
FIFA 2026

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