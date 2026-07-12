ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: த்ரில் வெற்றிகளுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய அர்ஜென்டினா, இங்கிலாந்து!
உலகக் கோப்பை வரலாற்றின் பரம எதிரிகளான அர்ஜென்டினாவும் இங்கிலாந்தும் ஜூலை 15 அன்று அட்லாண்டாவில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன.
Published : July 12, 2026 at 11:49 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டங்களில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இத்தொடரில், தற்சமயம் காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடந்து முடிந்த காலிறுதி போட்டிகளில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின. இந்நிலையில், இன்றைய தினம் மற்ற இரு காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன.
அரையிறுதியில் அர்ஜென்டினா
இதில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே ஆதிக்கம் செலுத்திய அர்ஜென்டினா அணிக்கு, 10ஆவது நிமிடத்திலேயே மேக் அலிஸ்டர் முதல் கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
🇦🇷 Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில்,கம்பேக் கொடுத்த சுவிட்சர்லாந்து அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 66ஆவது நிமிடத்தில் டான் என்டோயே கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். அதன்பின், ஆட்டத்தின் 73ஆவது நிமிடத்தில் சுவிஸ் அணியின் முக்கிய வீரர் பிரீல் எம்போலோ சிவப்பு அட்டை பெற்று வெளியேறியதால் ஆட்டத்தில் திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. இதனால் சுவிட்சர்லாந்து அணி 10 வீரர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.
அதன்பின் இரு அணிகளும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்குச் சென்றது. அதில் அபாரமாக விளையாடிய அர்ஜென்டினா அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 112ஆவது நிமிடத்தில் ஜூலியன் ஆல்வரெஸும், 120+1-ஆவது நிமிடத்தில் லாடாரோ மார்டினெஸும் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறியது.
பெல்லிங்ஹாம் மேஜிக்
மியாமியில் நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் நார்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இங்கிலாந்து அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தியது. இருப்பினும், ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் நார்வே அணியின் ஆண்ட்ரியாஸ் ஷெல்டெரப் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
🏴 England have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
அதன்பின் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு, முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரமான 45+2 நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் கோலடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமநிலைக்குக் கொண்டு வந்தார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் கோலடிக்கக் கடுமையாகப் போராடிய நிலையில், 90 நிமிடங்கள் முடிவில் எந்த அணியாலும் மேற்கொண்டு கோலைப் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்திற்குச் சென்றது. கூடுதல் நேரம் தொடங்கிய 3ஆவது நிமிடத்தில் (93வது நிமிடம்) ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் தனது இரண்டாவது கோலை அடித்து இங்கிலாந்தின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
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வரலாற்று மோதல்
இந்த வெற்றிகளின் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றின் பரம எதிரிகளான அர்ஜென்டினாவும் இங்கிலாந்தும் ஜூலை 16 அன்று அட்லாண்டாவில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன. கடந்த 2002 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு, 24 ஆண்டுகள் கழித்து உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்த இரு அணிகளும் மோதவிருப்பதும், லியோனல் மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்ளவிருப்பதும் உலக கால்பந்து ரசிகர்களிடையே தற்போதே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.