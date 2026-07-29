உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026: ஜெனிவாவில் பலப்பரீட்சை நடத்தும் குகேஷ் - சிந்தாரோவ்!
உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நடப்பு உலக சாம்பியனான டி. குகேஷ் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோஹிர் சிந்தரோவ் ஆகியோர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
Published : July 29, 2026 at 2:59 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பின் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனிவா நகரில் வரும் நவம்பர் 25 முதல் டிசம்பர் 15 வரை நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலக செஸ் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பின் (FIDE) 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இம்முறை உலக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக, இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட் மாஸ்டர் குகேஷ் டி மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோகிர் சிந்தாரோவ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்.
உலகத்தரம் வாய்ந்த இவ்விரு இளம் வீரர்களுக்கும் இடையேயான இந்த இறுதிப் போட்டி, சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனிவா நகரில் வரும் நவம்பர் 25 ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற உள்ளது. இதில் நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் குகேஷ் தனது பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் முனைப்புடனும், உஸ்பெகிஸ்தானின் சிந்தாரோவ் புதிய சரித்திரம் படைக்கும் முனைப்புடனும் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளனர்.
♟🇨🇭 Geneva to host FIDE World Championship Match 2026— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 28, 2026
The FIDE World Championship Match 2026 between reigning World Champion 🇮🇳 Gukesh D and Challenger 🇺🇿 Javokhir Sindarov will take place in Geneva, Switzerland, from November 25 to December 15. Both Gukesh, representing India,… pic.twitter.com/pSmsL6nbZe
இந்தப் போட்டி தொடங்கும்போது இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குகேஷ் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிந்தாரோவ் ஆகிய இருவருக்குமே சரியாக 20 வயது மட்டுமே நிறைந்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம், உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றிலேயே மிகக் குறைந்த வயதுடைய இரு இளம் வீரர்கள் இறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக இது அமையவுள்ளது.
இந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஒட்டுமொத்தமாக 14 கிளாசிக்கல் ஆட்டங்கள் நடத்தப்படும். இதில் முதலில் 7.5 புள்ளிகளைப் பெறும் வீரரே உலக சாம்பியனாக முடிசூட முடியும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 14 ஆட்டங்களின் முடிவில் இரு வீரர்களும் சம புள்ளிகளுடன் இருந்தால், டைபிரேக்கர் சுற்றுகள் மூலம் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார். செஸ் விளையாட்டின் உச்சக்கட்ட மகுடமாக கருதப்படும் இந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தைக் கைப்பற்றப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இப்போதே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
♟ FIDE Interim President Viswanathan Anand (@vishy64theking) welcomed the announcement of 🇨🇭 Geneva as the host of the FIDE World Championship Match 2026:— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 28, 2026
“Several countries expressed a strong interest in hosting the FIDE World Championship Match, including India, the United… pic.twitter.com/4uz43Ry6Xw
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சமீபகாலமாக உஸ்பெகிஸ்தானின் சிந்தாரோவ் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அதேசமயம், நடப்பு உலக சாம்பியனான குகேஷுக்கு கடந்த இரண்டு சர்வதேச தொடர்கள் எதிர்பார்த்த அளவு பெரிதாகக் கைகொடுக்கவில்லை. இதனால், நடப்பு ஃபார்மில் இருக்கும் சிந்தாரோவை வீழ்த்தி குகேஷ் தனது பட்டத்தைத் தக்கவைப்பாரா? அல்லது ஜெனிவா மண்ணில் சிந்தாரோவ் புதிய உலக சாம்பியன் மகுடத்தைச் சூடுவாரா? என்பதை அறிய ஒட்டுமொத்த செஸ் உலகமும் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.