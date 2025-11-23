ETV Bharat / sports

முத்தரப்பு டி20 தொடர்: ஃபர்ஹான் அதிரடியில் பாகிஸ்தானிடம் வீழ்ந்த இலங்கை!

இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது நவாஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ராவல்பிண்டி: இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது. அந்த அணிக்கு பதும் நிஷங்கா - கமில் மிஷ்ரா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பதும் நிஷங்கா 17 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸும் 3 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு மற்றொரு தொடக்க வீரரான கமில் மிஷ்ராவும் 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த குசால் பெரேரா - ஜனித் லியானகே இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் குசால் பெரேரா 25 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையில், அடுத்து வந்த கேப்டன் தசுன் ஷன்கா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், கமிந்து மெண்டிஸ் 3 ரன்னிலும், வநிந்து ஹசரங்கா 11 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜனித் லியானகே 41 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 128 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது நவாஸ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விலையாடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் - சைம் அயுப் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

பர்ஹான் ஒரு முனையில் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் சைம் அயுப் 20 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் பாபர் ஆசாம் 16 ரன்களிலும், கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இருப்பினும் மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களைக் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 15.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தியது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி லக்ஷயா சென் சாதனை!
  2. தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள், டி20 அணிகள் அறிவிப்பு - கம்பேக் கொடுக்கும் அதிவேக பவுலர்!

இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு முத்தரப்பு டி20 தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடிய இரண்டு ஆட்டங்களிலும் வெற்றியைப் பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது நவாஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

PAKISTAN WIN OVER SRI LANKA
PAKISTAN VS SRI LANKA T20 RESULT
RAWALPINDI T20 MATCH RESULT
பாகிஸ்தான் VS இலங்கை
PAKISTAN BEAT SRI LANKA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.