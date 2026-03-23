'இவன் இன்னும் திருந்தல மாமா': விண்ணைத் தொடும் டிக்கெட் விலையால் ஷாக்கில் ஆர்சிபி ரசிகர்கள்

பெங்களூரு மைதானத்தில் ஆரம்ப டிக்கெட்டின் விலையே ரூ.3,750 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விராட் கோலி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 3:17 PM IST

ஹைதராபாத்: எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விலைகள் விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் முதல் லீக் போட்டி மார்ச் 28ஆம் தேதி பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளது. எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது முன்னாள் சாம்பியன்கள் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக கூட்டநேரில் சம்பவத்திற்கு பிறகு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் கிரிக்கெட் போட்டி என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை கொண்டாடும் விதமாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நேரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்தும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

அச்சம்பவத்திற்கு பிறகு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என அறிவிக்கப்பட்டதுடன், அங்கு நடைபெற இருந்த முக்கிய கிரிக்கெட் போட்டிகளும் வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டன. இந்த நிலையில் தான் பல்வேறு நெறிமுறைகளுடன் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த கர்நாடகா அமைச்சரவை கூட்டம் அனுமதி அளித்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

இதனால் ஆர்சிபி அணி சொந்த ரசிகர்களுக்கு முன் தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் விளையாட ஆயத்தமாக தயாராகி வருகிறது. அதேசமயம் மறுபக்கம் ஆர்சிபி அணி ரசிகர்களும் போட்டியைக் காண ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் தான் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது, போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை அறிவித்துள்ளது. ஆனால் அந்த கட்டண விவரங்கள் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஏனெனில் பெங்களூரு மைதானத்தில் ஆரம்ப டிக்கெட்டின் விலையே ரூ.3,750ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆரம்ப டிக்கெட்டுகள் ரூ.3,750 முதல் ரூ.4,875 வரையிலும், உட்சபட்ச டிக்கெட்டின் விலை ரூ.47,000 முதல் ரூ.65,800 வரையாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுதவிர பிளாட்டினம் அரங்க டிக்கெட்டுகள் ஆறு வகையாக பிரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.

அந்தவகையில் பிளாட்டினம் லவுஞ்சிக்கான டிக்கெட்டின் ஆரம்ப விலை ரூ.25,000 முதல் ரூ.35,000ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த டிக்கெட்டுகளை வாங்குவோருக்கு உணவு, ஷாப்பிங், மைதானத்திற்குள் செல்ல தனி பாதை வசதி, சொகுசு இருக்கைகள் உள்ளிட பல்வேறு வசதிகளை அவர்களால் பயன்படுத்திகொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் ஆர்சிபி அணியின் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள், அந்த அணியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர்த்து, டிக்கெட்டுகளை வைத்திருக்கும் ரசிகர்கள், போட்டி நாளன்று பெங்களூரு மெட்ரோவில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் என்று ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

