டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல் கல்லை எட்டிய ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ்
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 12,000 ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் 5-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Published : January 7, 2026 at 1:44 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 12,000 ரன்களை கடந்த 10-வது வீரர் என்ற பெருமையை தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் பெற்றுள்ளார்.
எஸ்.ஏ.20 லீக் என்றழைப்படும் தென்னாப்பிரிக்க டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் எம்.ஐ.கேப்டவுன் மற்றும் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மழை காரணமாக இப்போட்டி 12 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்ட நிலையில், டாஸ் வென்ற கேப்டவுன் அணியானது முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 12 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 123 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் 44 ரன்களை சேர்த்தார். கேப்டவுன் தரப்பில் கார்பின் போஷ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேப்டவுன் அணியும் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
The 12,000 run club has a new member 🚨— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 6, 2026
Faf du Plessis joins an exclusive group of batters in T20 cricket 🔢👇
📺 Stream #BetwaySA20 on DStv: https://t.co/rM90YyR504 pic.twitter.com/Tn6BqAZcdk
இருப்பினும் அந்த அணி 11.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் எம்.ஐ.கேப்டவுன் அணி இந்த சீசனில் தங்களுடைய முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த நிக்கோலஸ் பூரன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த நிலையில் இந்த போட்டியின் மூலம் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் சிறப்பு மைல் கல்லை எட்டியுள்ளார். அந்த வகையில் இப்போட்டியில் டூ பிளெசிஸ் 44 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 12ஆயிரம் ரன்களையும் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 12ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த 10ஆவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
FASTEST 12000 RUNS COMPLETED IN T20i CRICKET:— MANU. (@IMManu_18) January 6, 2026
Chris Gayle - 323 innings.
Virat Kohli - 360 innings
David Warner - 368 innings.
Jos Buttler - 405 innings.
Faf Du Plessis* - 406 innings. pic.twitter.com/gfuTPW6xF2
இது தவிர்த்து, டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 12ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த மிகவும் அதிக வயதுடைய வீரர் என்ற பாகிஸ்தானின் ஷோயப் மாலிக் சாதனையையும் டூ பிளெசிஸ் முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக ஷோயப் மாலிக் 40 வயது, 315 நாள்கள் இருந்த போது 12ஆயிரம் ரன்களை கடந்திருந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் டூ பிளெசிஸ் 41 வயது 178 நாள்களில் கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
மேலும் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 12,000 ரன்களை குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவருக்கு முன் கிறிஸ் கெயிஸ் 323 இன்னிங்ஸ்களிலும், விராட் கோலி 360 இன்னிங்ஸ்களிலும், டேவிட் வார்னர் 368 இன்னிங்ஸ்களிலும், ஜோஸ் பட்லர் 405 இன்னிங்ஸ்களிலும் இந்த மைல் கல்லை எட்டிய நிலையில், டூ பிளெசிஸ் 406 இன்னிங்ஸ்களில் 12ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் இதுவரையிலும் டி20 கிரிக்கெட்டில் 406 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 8 சதங்கள் மற்றும் 82 அரைசதங்கள் என மொத்தமான 12,000 ரன்களைக் கடந்துள்ளார். அதேசமயம் ஐபில் தொடரை பொறுத்தவரையில் 154 போட்டிகளில் விளையாடி 39 அரைசதங்களுடன் 4,773 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.