மதுபோதையில் கார் ஓட்டிய வழக்கு: குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் டேவிட் வார்னர்!
தன் மீதான குற்றத்தை டேவிட் வார்னர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதை அடுத்து, வரவிருக்கும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் சிட்னி தண்டர் அணியின் கேப்டனாக அவர் நீடிப்பதில் தற்போது சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 12:49 PM IST
சிட்னி: ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தொடக்க ஆட்டக்காரர் டேவிட் வார்னர், மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் உள்நாட்டு டி20 தொடரான பிக் பாஷ் லீக்கில் சிட்னி தண்டர் அணியின் கேப்டனாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் டேவிட் வார்னர் செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி ஈஸ்டர் தினத்தன்று, பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் இருந்து பாதியிலேயே திரும்பியிருந்த வார்னர், சிட்னியில் வேன் ஒன்றை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, வாகன சோதனைப் பகுதிக்கு சற்று முன்பாக அவர் தனது வாகனத்தை நிறுத்தியதால், காவல்துறையினர் அவரைச் சோதித்து சுவாசப் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். அந்த பரிசோதனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக அவர் மது அருந்தியிருந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
இதனையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணையானது சிட்னி நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விசாரணையில் டேவிட் வார்னர் நேரில் ஆஜராகவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக ஆஜரான அவரது வழக்கறிஞர் வார்னர் மீதான குற்றச்சாட்டை முறைப்படி ஒப்புக்கொண்டார். இதுகுறித்து வார்னரின் வழக்கறிஞர் கூறுகையில், "பலர் இதுபோன்ற தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறோம். அந்தத் தவறான முடிவுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, அதற்கான பொறுப்பை ஏற்பதுதான் முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன்.
நீங்கள் ஒரு தொழிலாளியாகவோ, மருத்துவாராகவோ அல்லது உலகின் சிறந்த தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவராகவோ இருந்தாலும், சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் சமம் தான். மேலும் அவர் தான் செய்தது தவறு என்பதை ஒப்புக்கொண்டார். கார் ஓட்டுவதற்குப் பதிலாக உபெர் வாகனத்தைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம், அவ்வாறு செய்யாதது ஒரு பொறுப்பற்ற மற்றும் முட்டாள்தனமான முடிவு என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார்" என்று கூறியுள்ளார்.
🚨 David Warner Admits to Drink-Driving Charge again 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) July 22, 2026
- David Warner has admitted to a drink-driving charge following an incident in April 2026.
- Warner's blood alcohol concentration was reportedly 0.104, more than twice the legal limit in New South Wales.
- He has… pic.twitter.com/UsKCV4ylhi
இந்தக் குற்றச்சாட்டின் காரணமாக டேவிட் வார்னருக்கு குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்கள் வாகனம் ஓட்டத் தடை, 2000 ஆஸ்திரேலிய டாலர் அபராதம் மற்றும் அதிகபட்சமாக 9 மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், வரவிருக்கும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் சிட்னி தண்டர் அணியின் கேப்டனாக டேவிட் வார்னர் நீடிப்பதில் தற்போது சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய கிரிக்கெட் நியூ சவுத் வேல்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி லீ ஜெர்மன், "டேவிட் வார்னர் மீதான இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் நிச்சயமாக கவலைக்குரியவை, இவற்றை நாங்கள் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். கிரிக்கெட் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அமைப்பில், நாங்கள் பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவதை மட்டுமே ஆதரிக்கிறோம், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதை அல்ல" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான டேவிட் வார்னர், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிகச்சிறந்த தொடக்க வீரர்களில் ஒருவரான வார்னர், 112 டெஸ்ட், 161 ஒருநாள் மற்றும் 110 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 49 சதங்களையும், 98 அரைசதங்களையும் விளாசியுள்ளதுடன், 19 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.