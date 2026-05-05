பிரீமியர் லீக்: தோல்வியிலிருந்து தப்பிய மான்செஸ்டர் சிட்டி; சாம்பியன் கனவில் சிக்கல்
நடப்பு பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 71 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது.
Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST
லிவர்பூல்: மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் எவர்டன் அணிகளுக்கு இடையிலான பிரீமியர் லீக் போட்டியானது 3-3 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முக்கியப் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் எவர்டன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லிவர்பூலில் உள்ள ஹில் டிக்சன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இருந்து இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
பின்னர் ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் ஜெர்மி கோலடித்து அசத்தினார். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து கோல்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.
அதிலும் குறிப்பாக எவர்டன் அணியின் பேரி ஆட்டத்தின் 68ஆவது மற்றும் 81ஆவது நிமிடங்களிலும், ஜேக் ஓ பிரையன் ஆட்டத்தின் 73ஆவது நிமிடத்திலும் என அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், ஆட்டத்திலும் முன்னிலை பெற்றனர். அதேசமயம் மறுபக்கம் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியில் எர்லிங் ஹாலண்ட் 83ஆவது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார்.
மேற்கொண்டு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+7ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை தோல்வியில் இருந்து மீட்டெடுத்தார். அதன்பின் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் எடுபடவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணியும் 3-3 என்ற கோல்கள் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததன் காரணமாக, இப்போட்டியானது டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் புள்ளிகள் பிரித்து வழங்கப்பட்டன. நடப்பு பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 71 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது. அந்த அணி இந்த சீசனில் விளையாடிய 34 லீக் போட்டிகளில் 21 வெற்றிகள், 8 டிரா மற்றும் 5 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணி நடப்பு தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பு சிக்கலாகியுள்ளது.
மறுபக்கம் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததன் காரணமாக எவர்டன் அணியானது புள்ளிப்பட்டியலில் 10ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அந்த அணி 35 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், 13 வெற்றிகள், 13 தோல்விகள், 9 டிரா உள்பட 48 புள்ளிகளை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.