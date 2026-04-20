அர்செனலை வீழ்த்தியது மான்செஸ்டர் சிட்டி: பிரீமியர் லீக் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார்?
இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியதுடன், தற்போது முதலிடத்தில் உள்ள அர்செனல் அணியை விட சிட்டி 3 புள்ளிகள் மட்டுமே பின்தங்கியுள்ளது
Published : April 20, 2026 at 2:45 PM IST
ஹைதராபாத்: அர்செனல் அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முக்கியப் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் அர்செனல் அணிகள் மோதின. மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் சொந்த மைதானமான எதிஹாட் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
முதலிடத்தை நோக்கி மான்செஸ்டர் சிட்டி
இதில் ஆட்டத்தின் 16ஆவது நிமிடத்தில் சிட்டி அணிக்காக ரயான் செர்க்கி முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் செயல்பட்ட அர்செனல் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 18ஆவது நிமிடத்தில் காய் ஹாவர்ட்ஸ் கோலடித்து மிரட்டினார். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து போட்டியை சமனிலையில் வைத்திருந்தன.
A match for the ages.— Premier League (@premierleague) April 19, 2026
The title race is going down to the wire.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் சிட்டி அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். பின்னர் தங்களுடைய டிஃபென்ஸை வலுப்படுத்திய சிட்டி அணி எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்தியது. இதன் காரணமாக இறுதிவரை போராடியும் அர்செனல் அணியால் ஆட்டத்தை சமன் செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அர்செனல் அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. தற்போது முதலிடத்தில் உள்ள அர்செனல் அணியை விட சிட்டி அணி 3 புள்ளிகள் மட்டுமே பின்தங்கியுள்ளது. இதனால் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சிட்டி அணி வெற்றி பெற்று முதலிடத்தைப் பிடிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
லிவர்பூல் அசத்தல்
மற்றொரு லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் மற்றும் எவர்டன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லிவர்பூலில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணியும் சரிக்கு சமமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இருப்பினும் முதல் பாதியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட லிவர்பூல் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 29ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் முகமது சாலா கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார்.
Everton 1-1 @LFC, 90+10'.— Premier League (@premierleague) April 19, 2026
Enter Virgil van Dijk. pic.twitter.com/ETokeAQxJg
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் எவர்டன் அணியின் பெடோ 54ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து ஸ்கோரை சமன் செய்தார். இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+10ஆவது நிமிடத்தில் லிவர்பூல் அணியின் விர்ஜில் வான் கோலடித்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் லிவர்பூல் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் எவர்டன் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லிவர்பூல் அணி இந்த சீசனில் 16ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 55 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலிலும் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் எவர்டன் அணி 8ஆவது தோல்வியை தழுவி 47 புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.