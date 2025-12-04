பிரீமியர் லீக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அர்செனல்! செல்சி அதிர்ச்சி தோல்வி
நடப்பு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணி 33 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் தொடர்கிறது.
ஹைதராபாத்: லீட்ஸ் யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் செல்சி எஃப்.சி. அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் அர்செனல் எஃப்.சி. மற்றும் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டியில் தொடக்கத்தில் இருந்தே அர்செனல் அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது.
ஆதிக்கம் செலுத்தும் அர்செனல்
இதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 11ஆவது நிமிடத்தில் அர்செனல் அணிக்கு மைக்கெல் மெரினோ மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதேசமயம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் கடுமையாக போராடிய பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோலை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரண்மாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கணகில் முன்னிலைப் பெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயறிச்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்தினர். பின்னர் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+1ஆவது நிமிடத்தில் அர்செனல் அணியின் புகயா சகா கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்த்தார். மறுபக்கம் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணி வீரர்கள் கோலடிக்கும் வாய்ப்புகளை நழுவ விட்டனர்.
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பிரண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்.சி. அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரில் அர்செனல் அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 10 வெற்றி, 3 டிரா மற்றும் ஒரு தோல்வி என மொத்தமாக 33 புள்ளிகளை வென்று பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
செல்சி அதிர்ச்சி தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் செல்சி எஃப்.சி. மற்றும் லீட்ஸ் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பாஅ செயல்பட்ட லீட்ஸ் யுனைடெட் அணிக்கு, 6ஆவது நிமிடத்தில் ஜக்கா பிஜோல் மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் ஏஓ டனாகா, லீட்ஸ் அணிக்காக இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார்.
மறுபக்கம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் கோலடிக்க கடுமையாக போராடிய செல்சி அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து கோலடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக லீட்ஸ் யுனைடெட் அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த செல்சி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் பெட்ரோ நெட்டோ முதல் கோலைப் பதிவு செய்தார்.
அதேசமயம் மறுபக்கம் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட லீட்ஸ் அணிக்கு டோமினிக் லெவின் ஆட்டத்தின் 72ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் லீட்ஸ் யுனைடெட் அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் செல்ஸி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த தோல்வியின் காரணமாக செல்சி அணி 24 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.