மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: இங்கிலாந்தை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி தொடரை வெல்லுமா இந்திய அணி?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 30, 2026 at 11:11 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து - இந்தியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று பிரிஸ்டோலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது போட்டி இன்று பிரிஸ்டோலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றால் டி20 தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி முதல் டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், யஷ்திகா பாட்டியா, ரிச்சா கோஷ் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் ரேனுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீசாரணி, ராதா யாதவ், நந்தினி சர்மா, ஸ்ரெயங்கா பாட்டியா, அருந்ததி ரேட்டி ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இன்றைய போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து தொடரை கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சார்லி டீன் தலைமையில் களமிறங்கி இருக்கும் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி, முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடனும், தொடரை தக்கவைக்க வேண்டும் என்ற கவனத்துடனும் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. கடந்த ஆட்டத்தின் அணியின் பேட்டிங் சொதப்பியதே தோல்விக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், அணியில் டேனியல் வையட்-ஹாட்ஜ், மையா பௌச்சர், ஹீதர் நைட், ஏமி ஜோன்ஸ், அலிஸ் கேப்ஸி என அதிரடி வீராங்கனைகள் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் பென், லாரன் ஃபில்லர், இஸி வாங், லின்ஸி ஸ்மித் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையளிக்கிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய அணிகள் இதுவரை 38 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலையில், இந்திய அணி 12 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகளின் முடிவு எட்டபடவில்லை.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக காணமுடியும். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பு ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் தொடரை கண்டுகளிக்கலாம். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 07 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யஷ்திகா பாட்டியா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பூஜா வஸ்திராகர், ராதா யாதவ், ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், நந்தினி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி.
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி: டேனி வியாட்-ஹாட்ஜ், சோஃபியா டங்க்லி, அலிஸ் கேப்ஸி, ஹீதர் நைட், ஆமி ஜோன்ஸ், டேனியல் கிப்சன், சார்லி டீன் (கேப்டன்), சோஃபி எக்லெஸ்டோன், இஸி வாங், லாரன் பெல், டில்லி கோர்டீன்-கோல்மன்.