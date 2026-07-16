இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த ஹாரி ப்ரூக்; வெற்றி யாருக்கு?
இங்கிலாந்து அணியில் லியாம் டௌசன் மற்றும் ஜோஷ் டங் ஆகியோருக்குப் பதிலாக, கஸ் அட்கின்சன் மற்றும் சாகிப் மஹ்மூத் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : July 16, 2026 at 5:17 PM IST
ஹைதராபாத்: சோஃபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவனிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 2️⃣nd ODI in Cardiff 🙌— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
𝗡𝗼𝘁𝗲: KL Rahul was unavailable for selection due to illness.
Updates ▶️ https://t.co/2Z0BQOPWjC #ENGvIND pic.twitter.com/xHpfa2RqWW
அதன்படி இங்கிலாந்து அணியில் லியாம் டௌசன் மற்றும் ஜோஷ் டங் ஆகியோருக்குப் பதிலாக கஸ் அட்கின்சன் மற்றும் சாகிப் மஹ்மூத் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய அணியில் கே.எல். ராகுல் நீக்கப்பட்டு, இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 111 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 44 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.
Two changes for England as Gus Atkinson and Saqib Mahmood come in for Josh Tongue and Liam Dawson.— England Cricket (@englandcricket) July 16, 2026
Team news from out in the middle 👇
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பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர்,ஷிவம் தூபே, குர்னூர் பிரார், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இங்கிலாந்து: ஜேக்கப் பெத்தல், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சாகிப் மஹ்மூத், அடில் ரஷித்.