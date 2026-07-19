இந்தியா vs இங்கிலாந்து 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை.
Published : July 19, 2026 at 3:16 PM IST
லண்டன்: இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும், கார்டிஃபில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றன. இதனால் 1-1 என்ற கணக்கில் தொடர் சமன் செய்துள்ளன.
இதையடுத்து, இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. லண்டனில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 3️⃣rd ODI 🙌— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
Jasprit Bumrah had an impact injury on his left knee while fielding in the second ODI in Cardiff. He was not available for selection for the third ODI due to reactive swelling in his left knee.
Updates ▶️… pic.twitter.com/RJdchL62hv
இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் ஆடும் லெவனில் சாகிப் மஹ்மூதிற்குப் பதிலாக ஜோஷ் டங் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. அதேசமயம் அர்ஷ்தீப் சிங், கே.எல். ராகுல் ஆகியோருடன், பிரின்ஸ் யாதவும் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 112 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 45 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும்.
One change from Thursday's win...— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
Josh Tongue comes in for Saqib Mahmood 🔄
Come on, England!
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பிளேயிங் லெவன்
இங்கிலாந்து அணி: பென் டக்கெட், ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித், ஜோஷ் டங்.
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மான் கில்(கேப்டன்), விராட் கோலி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், அக்ஸர் படேல், குர்னூர் பிரார், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.