பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டி - டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இங்கிலாந்து!
ஆஸ்திரேலிய அணியில் உஸ்மான் கவாஜா காயம் காரணமாகவும், நாதன் லையனுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மைக்கேல் நேசர் ஆகியோருக்கு லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 4, 2025 at 9:37 AM IST
பிரிஸ்பேன்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக நாளை பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து ஆஸ்திரேலிய அணியை பந்துவீச அழைத்துள்ளார்.
இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் மார்க் வுட் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், வில் ஜேக்ஸ் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் உஸ்மான் கவாஜா காயம் காரணமாகவும், நாதன் லையனுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மைக்கேல் நேசர் ஆகியோருக்கு லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இங்கிலாந்து (பிளேயிங் லெவன்): ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், வில் ஜாக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்
ஆஸ்திரேலியா (பிளேயிங் லெவன்): ஜேக் வெதரால்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவன் ஸ்மித் (கேப்டன்), கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அலெக்ஸ் கேரி, மைக்கேல் நெசர், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், பிரெண்டன் டாகெட்
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக கபா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 69 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், 26 போட்டிகளில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 27 போட்டிகளில் பவுலிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் 365 டெஸ்ட் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 153 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 112 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 97 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன.
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (இரண்டாவது டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்.