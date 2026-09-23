வில் ஜேக்ஸின் ஆல்-ரவுண்ட் ஆட்டம்: இலங்கையை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!
இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பேட்டிங்கில் 46 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய வில் ஜேக்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : September 23, 2026 at 10:19 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி செஸ்டர் லீ ஸ்டிரீட்டில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் 48.1 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 265 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
அந்த அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான டாம் பாண்டன் 10 ரன்களிலும், பென் டக்கெட் 32 ரன்களிலும், நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் 44 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் ஹாரி புரூக் பொறுப்புடன் விளையாடி 67 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை அதிரடியாக விளையாடிய வில் ஜேக்ஸ் 46 ரன்களைச் சேர்த்தார். இலங்கை அணி தரப்பில் அசிதா ஃபெர்னாண்டோ மற்றும் சச்சிந்து கொலம்பகே தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினர்.
4️⃣4️⃣4️⃣4️⃣ from Will Jacks 🙌 pic.twitter.com/M4G5sTpBoY— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
இதனையடுத்து, 266 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு, இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பம் முதலே கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். இதில் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான கமிந்து மெண்டிஸ் 14 ரன்களிலும், பதும் நிஷங்கா 27 ரன்களிலும், பவன் ரத்நாயகே 13 ரன்களிலும், கேப்டன் சரித் அசலங்கா ஒரு ரன்னிலும், ஜனித் லியானகே 4 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றினர்.
பின்னர் இணைந்த குசால் மெண்டிஸ் - துனித் வெல்லாலகே இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் குசால் மெண்டிஸ் 42 ரன்களுக்கும், வெல்லாலகே 45 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழந்து, இருவரும் தங்களது அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பின்வரிசை வீரர்களும் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இலங்கை அணி 37 ஓவர்களில் 176 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வில் ஜேக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஜேமி ஓவர்டன் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
Sweeping is not advised 🧹 pic.twitter.com/zA3vWhD04d— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
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இந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் 46 ரன்களையும் சேர்த்து, பந்துவீச்சில் 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய தூணாக விளங்கிய வில் ஜேக்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 24) ஹெடிங்லேவிலுள்ள லீட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.