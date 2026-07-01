முதல் டி20: ஆர்ச்சருக்கு ஓய்வு; அதிரடி வீரர்களுடன் களம் காணும் இங்கிலாந்து
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தொடர்ச்சியாக விளையாடியதன் காரணமாக, இந்த முதலாவது போட்டியில் அவருக்கு பணிச்சுமை மேலாண்மை அடிப்படையில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 1, 2026 at 10:12 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டி20 போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, இன்று (ஜூலை 1) செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முதலாவது டி20 போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இந்த அணியில் அதிரடி வீரர்கள் ஜோஸ் பட்லர், பில் சால்ட், ஜேக்கப் பெத்தெல், வில் ஜாக்ஸ் மற்றும் டாம் பான்டன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்களுடன் ஆல் ரவுண்டர் சாம் கரணும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார்.
England have announced their XI to face India in the 1st T20 in Durham on Wednesday night 🏴🚨#ENGvIND pic.twitter.com/PYntn8h7sb— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) June 30, 2026
அதேசயம், அணியின் பந்துவீச்சில் ஆதில் ரஷித், லூக் வுட், சாகிப் மஹ்மூத் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தொடர்ச்சியாக விளையாடியதன் காரணமாக, இந்த முதலாவது போட்டியில் அவருக்கு பணிச்சுமை மேலாண்மை அடிப்படையில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தெல், டாம் பாண்டன், சாம் கரண், வில் ஜேக்ஸ், லியாம் டௌசன், சாகிப் மஹ்மூத், ஆதில் ரஷித், லுக் வுட்.
சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் கிடைக்குமா?
மறுபக்கம், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் டாஸ் நிகழ்வின் போது அறிவிக்கப்படவுள்ளது. இந்நிலையில், இந்தத் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ள இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இப்போட்டியில் இடம் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Intensity on point ahead of a new challenge 🏃— BCCI (@BCCI) June 30, 2026
All set for the #ENGvIND T20Is 💪#TeamIndia pic.twitter.com/Vm8e0S2XrM
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ஏனெனில், ஐபிஎல் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு, அயர்லாந்துக்கு எதிரான தொடரிலும் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இதனால் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும்? வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? அப்படி வழங்கப்பட்டால் அவர் யாருடைய இடத்தில் களமிறக்கப்படுவார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழத் தொடங்கியுள்ளன.