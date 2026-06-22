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ஸ்லோ ஓவர் ரேட்: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலில் சரிவை சந்தித்த இங்கிலாந்து

ஐசிசி நடவடிக்கை காரணமாக 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பையும் இங்கிலாந்து அணி ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது.

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 3:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் மெதுவாக பந்துவீசியதற்காக, இங்கிலாந்து அணிக்கு ஐசிசி கடுமையான அபராதம் விதித்துள்ளதுடன், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளையும் குறைத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியது. இந்தப் போட்டியில் ஆல்-ரவுண்டராக அசத்திய கிளென் பிலிப்ஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

அதே சமயம், தோல்வியைத் தழுவிய சோகத்தில் இருக்கும் இங்கிலாந்து அணி, ஐசிசி-யின் கடும் நடவடிக்கையையும் எதிர்கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், அனுமதிக்கப்பட்ட நேர அளவுகளைக் காட்டிலும் இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட 12 ஓவர்கள் குறைவாக வீசியிருந்ததாக போட்டி நடுவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

இதனையடுத்து, ஐசிசி விதிமுறை 2.22-ன்படி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்ட காரணத்தினால், இங்கிலாந்து அணிக்கு 50 சதவீதப் போட்டி ஊதியத்தை அபராதமாக விதிப்பதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது. மேலும், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் விதிகளின்படி, குறைவாக வீசப்படும் ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் தலா ஒரு புள்ளி குறைக்கப்படும். அதன் அடிப்படையில், இங்கிலாந்து அணியின் கணக்கிலிருந்து 12 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் காரணமாக, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணி 38 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்தில் தொடர்கிறது. அதே சமயம், அதன் வெற்றிப் புள்ளிச் சதவீதமானது 34.72-ல் இருந்து 26.38 ஆக குறைந்துள்ளது. இந்த அதிரடி வீழ்ச்சியால், 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பை இங்கிலாந்து அணி ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது.

மேற்கொண்டு இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் தற்காலிக கேப்டனாகச் செயல்பட்ட ஜோ ரூட், தங்களது தவறை ஒப்புக்கொண்டு ஐசிசி விதித்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார். இதனால், இந்த விவகாரத்தில் முறையான ஒழுங்குமுறை விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

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தற்போதைய உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் (2025-2027) இங்கிலாந்து அணி மெதுவான பந்துவீச்சுக்காகப் புள்ளிகளை இழப்பது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன் லார்ட்ஸில் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் போதும் இங்கிலாந்து அணி 2 புள்ளிகளை இழந்திருந்தது. கடந்த 2023-2025 சுழற்சியிலும் இங்கிலாந்து அணி இதே காரணத்திற்காக மொத்தம் 22 புள்ளிகளை இழந்து பின்னடைவைச் சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SLOW OVER RATE
ENGLAND VS NEW ZEALAND
JOE ROOT
ஸ்லோ ஓவர் ரேட்
ICC FINE

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