இந்த முறை தோற்றுவிட்டேன்...சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு 'குட்-பை' சொன்ன மார்க் வுட்!
தொடர் காயம் மற்றும் மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தல் காரணமாக, சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து தனது ஓய்வு பெறும் முடிவை எடுத்துள்ளதாக இங்கிலாந்து வீரர் மார்க் வுட் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 22, 2026 at 5:13 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் அதிவேகப் பந்துவீச்சாளர் மார்க் வுட், சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணியின் அதிவேகப் பந்துவீச்சாளர் மார்க் வுட். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்காக மூன்று வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் அறிமுகமான இவர், தனது அதிவேகப் பந்துவீச்சின் மூலம் மிகச் சீக்கிரத்திலேயே சர்வதேச அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தார். மணிக்கு 150+ கி.மீ வேகத்தில் சாதாரணமாகப் பந்துவீசும் இவரது திறமை, பல முன்னணி பேட்டர்களுக்கும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சர்வதேச அரங்கில் இங்கிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தவும் மார்க் வுட் மிக முக்கியக் காரணமாக இருந்தார். குறிப்பாக, சொந்த மண்ணில் நடந்த 2019 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு மார்க் வுட்டின் அசுர வேகப் பந்துவீச்சு உதவியாக இருந்தது. அந்தத் தொடரில் அவர் 18 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற 2022 டி20 உலகக் கோப்பையிலும் இங்கிலாந்து அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் மார்க் வுட்டின் பங்கு இன்றியமையாதது.
ஒருபுறம் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் மிரட்டிய மார்க் வுட், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் தனது பந்துவீச்சின் வேகத்தைச் சற்றும் குறைக்கவில்லை. குறிப்பாக, 2015ஆம் ஆண்டு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இவரது அதிவேகப் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் தடுமாறினர். இதனால் அந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.
Fast and furious 🚀— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
Our Rocketman! ❤️
Thank you, Woody 🙏 pic.twitter.com/uCQAgA3BA3
மார்க் வுட்டின் வேகம் எவ்வளவு தூரம் அவரை உச்சிக்குக் கொண்டு சென்றதோ, அதே வேகம் தான் அவருடைய காயங்களுக்கும் வழிவகுத்திருந்தது. ஏனெனில், அவர் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் பெரும்பாலான நாட்களைக் காயத்துடனேயே கழித்துள்ளார். மேலும் அதற்காக அவர் பல அறுவை சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இதனால் அவர் பின்னடைவைச் சந்தித்த போதிலும், காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும் போதெல்லாம், தனது பந்துவீச்சின் வேகத்தைச் சற்றும் குறைக்காமல் எதிரணி வீரர்களைத் திக்குமுக்காட வைத்தார். ஆனால், சமீபத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் தற்போது அவரின் சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து விட்டது.
தொடர் காயம் மற்றும் மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தல் காரணமாக தற்போது அவர் ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய மார்க் வுட், "சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவது என்ற கடினமான முடிவை நான் எடுத்துள்ளேன். கடந்த ஓராண்டு கால சூழ்நிலைகளைக் கவனித்தவர்களுக்கு இந்த முடிவு பெரிய ஆச்சரியத்தைத் தராது என்றாலும், எனது ஒப்பந்தம் முடிவடையும் இந்தத் தருணத்தில் இது ஒரு இயல்பான முடிவாகவே எனக்குத் தோன்றுகிறது.
The wickets ☝️— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
The laughs 😂
The dancing 😅
Woody's best moments 👇 pic.twitter.com/DltzvGxUuO
காயங்களிலிருந்து மீண்டு வந்து, மற்றவர்களின் கணிப்புகளைத் தவிடுபொடியாக்கி, என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நிரூபிக்க நான் எப்போதும் விடாமுயற்சியுடன் போராடியுள்ளேன். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த முறை அதில் நான் தோற்றுவிட்டேன். மருத்துவ ஆலோசனைகளின்படி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவது இனி சாத்தியமில்லை.
இதனால், இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற எனது கனவு, கடந்த ஓராண்டில் மெல்ல மெல்ல கலையத் தொடங்கியது. இங்கிலாந்து நாட்டுக்காக விளையாடியது நான் எப்போதும் விரும்பிய மிக உயர்ந்த கௌரவமாகும். அது எனது கனவு நனவான தருணம். எனக்குள் இருக்கும் அந்தச் சிறுவன், இங்கிலாந்துக்காக இவ்வளவு போட்டிகளில் விளையாடியதை எண்ணி நிச்சயம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைவான்" என்று கூறியுள்ளார்.
Mark Wood has announced his retirement from international cricket— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
He always gave everything for the Three Lions, on and off the field 🦁
What a career, what a player 🙌 pic.twitter.com/d9keObjqbt
தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 38 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 119 விக்கெட்டுகளையும், 70 ஒருநாள் போட்டிகளில் 80 விக்கெட்டுகளையும், 38 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 54 விக்கெட்டுகளையும் மார்க் வுட் வீழ்த்தியுள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டைத் தவிர்த்து ஐபிஎல் போன்ற உலகின் முன்னணி டி20 லீக் தொடர்களிலும் அவர் விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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மார்க் வுட்டின் இந்த திடீர் ஓய்வு அறிவிப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும், சக வீரர்களையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதையடுத்து, ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ள மார்க் வுட்டிற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.