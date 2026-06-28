நியூசிலாந்து டெஸ்ட் போட்டியுடன் ஓய்வு: ரசிகர்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய பென் ஸ்டோக்ஸ்
தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நாட்டிங்ஹாம் டெஸ்ட் போட்டியுடன் அனைத்து வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக பென் ஸ்டோக்ஸ் அறிவித்துள்ளார்.
Published : June 28, 2026 at 8:49 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனும், உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டருமான பென் ஸ்டோக்ஸ், சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி, நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரெண்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 438 ரன்கள் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதனைத் தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி, 354 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இதனையடுத்து, 84 ரன்கள் முன்னிலையுடன் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியுள்ள நியூசிலாந்து அணி, தற்போதைய நிலையில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 245 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி ஒட்டுமொத்தமாக 318 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளதால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
June 28, 2026
இந்த விறுவிறுப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், இப்போட்டியுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து தான் முழுமையாக ஓய்வு பெறுவதாக இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் திடீரென அறிவித்து, ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார். சமீபத்தில் எழுந்த சில ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஒழுக்கநெறி சார்ந்த சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகு, பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.
அதன்படி, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் வெற்றிக்குப் பிறகு, பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் இருவரும் அணியின் விதிமுறைகளை மீறி நள்ளிரவுக்கு மேல் நைட் கிளப்பிற்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் அது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டது.
இந்த விசாரணை காரணமாக இருவரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். இதனால் பென் ஸ்டோக்ஸின் சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலம் என்னவாகும்? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்தன. இருப்பினும், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பென் ஸ்டோக்ஸ் மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டதுடன், கேப்டனாகவும் தொடர்ந்து வருகிறார். இந்த நிலையில் தான், தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் நாட்டிங்ஹாம் டெஸ்ட் போட்டியுடன் அனைத்து வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக பென் ஸ்டோக்ஸ் அறிவித்துள்ளார்.
Ben, for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 - thank you 🙏 pic.twitter.com/fld0wFJpxl— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
இதனை இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் காணொளியாக வெளியிட்டு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதில் பேசிய ஸ்டோக்ஸ், "நான் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்து நாம் பிறகு பேசலாம். ஆனால், இந்த அணிக்காகவும், உங்களுக்காகவும், நமக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்காகவும் நான் பல கடினமான சூழ்நிலைகளைக் கடந்து வந்திருக்கிறேன். இப்போது, எனக்காக இன்னும் ஒரே ஒரு கடினமான சவால் காத்திருக்கிறது. நான் உங்களிடம் கேட்பதெல்லாம் ஒன்று மட்டும்தான்.
நமக்கு முன்னால் ஒரு சவாலான ஆட்டம் காத்திருக்கிறது. அதன் முடிவு என்னவாக இருந்தாலும் சரி, இந்த அணியின் ஒட்டுமொத்த வீரர்களும் தங்களின் முழு உழைப்பையும் கடந்த இரண்டு நாட்களாகக் கொடுத்தார்கள் என்ற திருப்தியோடு நான் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும். அதை மட்டும்தான் நான் விரும்புகிறேன். இப்போது நாம் மைதானத்திற்குச் சென்று நம்முடைய வேலையைச் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது" என்று உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
பென் ஸ்டோக்ஸின் இந்த அதிரடி முடிவு ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இங்கிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான பென் ஸ்டோக்ஸ், இதுவரை 122 டெஸ்ட் போட்டிகளில் (தற்போதைய போட்டி உட்பட) 14 சதங்கள், 37 அரைசதங்களுடன் 7,228 ரன்களும் 251 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதேசமயம், 114 ஒருநாள் போட்டிகளில் 5 சதங்கள், 24 அரைசதங்களுடன் 3,463 ரன்களும் 74 விக்கெட்டுகளும் குவித்துள்ளார்.
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மேற்கொண்டு, 43 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரு அரைசதத்துடன் 585 ரன்களையும், 26 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்து அணி வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக உலகக் கோப்பையை முத்தமிட முக்கியக் காரணமாகவும் பென் ஸ்டோக்ஸ் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு ஒரு ஜாம்பவான், தனது 35ஆவது வயதில் திடீரென ஓய்வை அறிவித்துள்ளது இங்கிலாந்து ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.