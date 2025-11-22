அட்கின்சன் அதிரடியில் சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்த இங்கிலாந்து! ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 205 டார்கெட்!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி 164 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது.
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 205 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 172 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹாரி ப்ரூக் 52 ரன்களை சேர்த்தார். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்களும் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதிலும் குறிப்பாக அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ஸ்டீவ் ஸ்மித், கேமரூன் க்ரீன், டிராவிஸ் ஹெட், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷான்கே உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 123 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை நாதன் லையன் 3 ரன்களுடனும், பிராண்டன் டகெட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் தொடர்ந்தனர். ஆட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே நாதன் லையன் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 132 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் பென் ஸ்டோக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், பிரைடன் கார்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் 40 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இங்கிலாந்து அணியில், தொடக்க வீரர் ஜாக் கிரௌலி மீண்டும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த பென் டக்கெட் - ஆலி போப் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர்.
பின்னர் 28 ரன்களில் பென் டக்கெட் விக்கெட்டை இழக்க, 33 ரன்களுடன் ஆலி போப்பும் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் நடையை கட்டினர். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 104 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் இணைந்த பிரைடன் கார்ஸ் - கஸ் அட்கின்சன் இணை அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இருவரும் இணைந்து 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், பிரைடன் கார்ஸ் 20 ரன்களிலும், கஸ் அட்கிசன் 37 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் இங்கிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 164 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 4 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க், பிராண்டன் டகெட் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 204 ரன்கள் என்ற இலக்கை ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இன்னும் மூன்று நாள் ஆட்டம் மீதமுள்ள நிலையில் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சை சமாளித்து ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த போட்டியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.