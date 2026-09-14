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இங்கிலாந்திடம் தொடரை இழந்த கையோடு, WTC புள்ளிகளையும் பறிகொடுத்த பாகிஸ்தான்! விவரம் என்ன?

இந்த நடவடிக்கையின்படி, பாகிஸ்தான் அணியின் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளில் இருந்து 11 புள்ளிகள் அதிரடியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், போட்டித் தொகையிலிருந்து 50 சதவீதம் அபராதமாகவும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 2:41 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் பந்துவீசி முடிக்காததற்காக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிக்குச் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மிகக் கடுமையான அபராதத்தை விதித்துள்ளது.

இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாகிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்துக்கு 130 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. பின்னர் இந்த எளிய இலக்கை நோக்கித் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியை, கேப்டன் ஜோ ரூட் மற்றும் ஜோர்டன் காக்ஸ் இணை அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது.

இப்போட்டியில் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 62 ரன்களையும், ஜோர்டன் காக்ஸ் 59 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரைக் கைப்பற்றிய இங்கிலாந்து அணி, பாகிஸ்தானை தங்கள் சொந்த மண்ணில் ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியுள்ளது.

இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டேன் லாரன்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம், இந்தத் தொடர் முழுவதும் மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒலி ராபின்சன் மற்றும் பாகிஸ்தானின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது அபாஸ் ஆகியோர் கூட்டாகத் தொடர் நாயகர்களாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் அடைந்த படுதோல்வியிலிருந்தே பாகிஸ்தான் அணி இன்னும் மீளாத நிலையில், தற்சமயம் ஐசிசியின் கடுமையான நடவடிக்கையையும் எதிர்கொண்டுள்ளது. அதன்படி, பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது, பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை விட 11 ஓவர்கள் குறைவாகப் பந்துவீசியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

ஐசிசி விதிகளின்படி, டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடும் ஒரு அணி குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பந்துவீசி முடிக்க வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில், குறைவாக வீசப்படும் ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் தலா ஒரு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி வீதம் குறைக்கப்படும். அதன்படி, பாகிஸ்தான் அணியின் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளிலிருந்து 11 புள்ளிகள் அதிரடியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், போட்டித் தொகையிலிருந்து 50 சதவீதம் அபராதமாகவும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாகப் பாகிஸ்தான் அணியின் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிவிகிதம் 4.63-ஆக குறைந்துள்ளது. இதனால் 2025-27 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலிலும் அந்த அணி கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் கனவும் முற்றிலும் தகர்ந்துள்ளது. மேலும், ஐசிசியின் இந்த அபராதத்தைப் பாகிஸ்தான் அணி ஏற்றுக்கொண்டதால், மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

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இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை ஒயிட்வாஷ் முறையில் இழந்து பெரும் நெருக்கடியில் இருக்கும் பாகிஸ்தான் அணிக்கு, ஐசிசியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பேரிடியாக அமைந்துள்ளது. மெதுவான பந்துவீச்சு காரணமாகப் புள்ளிகளையும் இழந்து, அபராதமும் கட்ட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.

TAGGED:

WTC POINTS
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்
பாகிஸ்தான் அணிக்கு அபராதம்
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்
PAKISTAN CRICKET TEAM

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