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பறந்த ஸ்டம்புகள், சரிந்த விக்கெட்டுகள் - இங்கிலாந்து வேகத்தில் திணறிய பாகிஸ்தான்!

இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஒலி ராபின்சன் மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி பாகிஸ்தானைச் சுருட்டினர்.

இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான்
இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 9:35 AM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில், முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வெறும் 133 ரன்களுக்கு சுருண்டது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது . இதில் நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் இங்கிலாந்து அணி வெற்றிபெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நேற்று எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. குறிப்பாக, இந்த தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் 7 வீரர்கள் நீக்கப்பட்டு புதிய வீரர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், நேற்றைய போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் மூன்று அறிமுக வீரர்கள் உள்பட மொத்தம் 4 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன. அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டர்கள், தொடக்கம் முதலே இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினர்

அதன்படி, அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான சைம் அயுப், அசன் அவைஸ், அப்துல்லா ஷஃபிக், ஷான் மசூத் மற்றும் கேப்டன் பாபர் ஆசாம் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். பின்னர் களமிறங்கிய சௌத் ஷகீல் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து 43 ரன்களைச் சேர்த்தார்; எனினும், அடுத்து வந்த வீரர்களாலும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 133 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஜோஷ் டங் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஒல்லி ராபின்சன் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் பென் டக்கெட், ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஜோ ரூட் ஆகியோர் சோபிக்கத் தவறினர்

அதன்பின் இணைந்த எமிலியோ கே மற்றும் ஹாரி புரூக் ஜோடி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன், இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் 60 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் எமிலியோ கே தனது விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.

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இதில் ஹாரி புரூக் 52 ரன்களுடனும், டேன் லாரன்ஸ் 5 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் அறிமுக வீரர் ரசாவுல்லா 2 விக்கெட்டுகளையும், முகமது அப்பாஸ் மற்றும் முகமது அலி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளனர். இதனையடுத்து, 23 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இங்கிலாந்து அணி இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடங்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது

TAGGED:

EDGBASTON TEST
ஜோஷ் டங்
பாபர் அசாம்
இங்கிலாந்து VS பாகிஸ்தான்
ENG VS PAK 3RD TEST

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