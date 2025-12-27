பாக்ஸிங் டே டெஸ்டில் பதிலடி கொடுத்த இங்கிலாந்து: மெல்போர்னில் 15 ஆண்டு கால ஆதிக்கத்திற்கு முடிவு
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து அணி டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் - ஜேக் வெதலேட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டிராவிஸ் ஹெட் 12 ரன்களிலும், ஜேக் வெதர்லேட் 10 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
அதன்பின் களமிறங்கிய மார்னஸ் லபுஷாக்னே 6 ரன்னிலும், ஸ்டிவ் ஸ்மித் 9 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதன் பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் மைக்கேல் நேசர் 35 ரன்களையும், உஸ்மான் கவாஜா 29 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
மெல்போர்னில் விக்கெட் மழை
இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியும் தொடக்கம் முதலே விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹாரி ப்ரூக் 41 ரன்களையும், கஸ் அட்கின்சன் 28 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 29.5 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 110 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மைக்கேல் நேசர் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஸ்காட் போலண்ட் 3 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 42 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, விக்கெட் இழப்பின்றி 4 ரன்களை எடுத்துள்ளது.
மீண்டும் சொதப்பிய ஆஸி
இந்நிலையில் இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி மீண்டும் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறியது. அந்த அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் 46 ரன்களையும், கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 24 ரன்களையும், கேமரூன் க்ரீன் 19 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற நட்சத்திர வீரர்களான உஸ்மான் கவாஜா, அலெக்ஸ் கேரி, மார்னஸ் லபுஷாக்னே உள்ளிட்டோர் சோபிக்க தவறினர்.
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 132 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணிகு 175 ரன்கள் என்ற இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இங்கிலாந்து அபார வெற்றி
இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பென் டக்கெட் - ஜாக் கிரௌலி இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் பென் டக்கெட் 34 ரன்களையும், ஜாக் கிரௌலி 37 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பிரைடன் கார்ஸ் 6 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெலும் தனது பங்கிற்கு 40 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஜோ ரூட்டும் 15 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினார்.
பின்னர் களமிறங்கிய பென் ஸ்டோக்ஸும் 2 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். இறுதியில் ஹாரி ப்ரூக் 22 ரன்களையும், ஜேமி ஸ்மித் 3 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. மேலும் 18 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து அணி முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளது.
இதுதவிர, இந்த வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 2010ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தங்களுடைய முதல் டெஸ்ட் வெற்றியையும் பதிவு செய்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 157 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.