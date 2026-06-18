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லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் முதல் மகளிர் டெஸ்ட்; 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணியை நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் நாட் ஸ்கிவர்-பிரண்ட் கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார்.

இங்கிலாந்து மகளிர் டெஸ்ட் அணி
இங்கிலாந்து மகளிர் டெஸ்ட் அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 7:46 PM IST

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ஹைதராபாத்: லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மகளிர் டெஸ்ட் போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது..

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தத் தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்தத் தொடரை முடித்த கையோடு, இந்திய மகளிர் அணி தனது இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தைத் தொடரவுள்ளது.

அந்தவகையில், கடந்த மே மாதம் இங்கிலாந்திற்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய மகளிர் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாடுவதாக இருந்தது. இதில் டி20 தொடர் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த நிலையில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட டெஸ்ட் போட்டியானது, வரும் ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் போட்டி, லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்ற பெருமை இதற்கு இருப்பதால், இப்போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

ஏனெனில், கடந்த 1976ஆம் ஆண்டு லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் முதல் மகளிர் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது. ஆனால், மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இதுவரை லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடத்தப்பட்டதே இல்லை. இந்த நிலையில், இந்த புகழ்பெற்ற மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இது என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணியை நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் நாட் ஸ்கிவர்-பிரண்ட் கேப்டனாக வழிநடத்தவுள்ளார். இதுதவிர, டாமி பியூமவுண்ட், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் பெல் மற்றும் ஹீதர் நைட் போன்ற நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

அதேநேரம், இந்த டெஸ்ட் அணியில் ஆலிஸ் கேப்சி, டில்லி கோர்டீன்-கோல்மேன், மேடி வில்லியர்ஸ், கிரேஸ் பாட்ஸ் மற்றும் எல்லி த்ரெல்கெல்ட் என ஐந்து அறிமுக வீராங்கனைகளுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆலிஸ் கேப்சி மற்றும் டில்லி கோர்டீன் உள்ளிட்டோர் ஏற்கனவே சர்வதேச ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்காக விளையாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இங்கிலாந்து மகளிர் டெஸ்ட் அணி: நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), டாமி பியூமண்ட், லாரன் பெல், மாயா பௌச்சர், ஆலிஸ் கேப்சி, டில்லி கோர்ட்டீன்-கோல்மன், சோஃபி எக்லஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், ஏமி ஜோன்ஸ், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், கிரேஸ் பாட்ஸ், எல்லி த்ரெல்கோட், மேடி வில்லியர்ஸ், இஸி வோங்.

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