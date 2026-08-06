பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடர்: ஜோ ரூட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 'பாஸ்பால்' அணுகுமுறையைப் பின்பற்றி வந்த இங்கிலாந்து அணி, ஜோ ரூட்டின் தலைமையின் கீழ் எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 4:19 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுற்றின் அங்கமாக நடைபெறவுள்ள பாகிஸ்தான் தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளுக்கான 16 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இந்நிலையில், இத்தொடரின் முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து அணியின் முழுநேர கேப்டனாக மீண்டும் பொறுப்பேற்று இத்தொடரை வழிநடத்தவுள்ளார். அதேசமயம், அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் ஃப்ளெமிங் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவர் வரவிருக்கும் தென் ஆப்பிரிக்கத் தொடரில் இருந்தே அணியுடன் இணையவுள்ளார்.
இதன் காரணமாக, இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் தற்காலிகப் பயிற்சியாளராக மார்கஸ் ட்ரெஸ்கோதிக் செயல்படுவார் என இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து அணியில் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஜேக்கப் பெத்தெல் காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக ஜோர்டான் காக்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Joe Root is back as captain and some familiar faces also are making their return 😍 pic.twitter.com/imQamKKjjr— England Cricket (@englandcricket) August 6, 2026
இதுதவிர டான் லாரன்ஸ், பிரைடன் கார்ஸ் மற்றும் ஒல்லி போப் ஆகியோரும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர். இதுவரை 'பாஸ்பால்' அணுகுமுறையைப் பின்பற்றி வந்த இங்கிலாந்து அணி, ஜோ ரூட்டின் தலைமையின் கீழ் தனது முதல் டெஸ்ட் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளதால், இத்தொடரில் அந்த அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
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இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி: ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோயப் பஷீர், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், சாம் குக், ஜோர்டான் காக்ஸ், பென் டக்கெட், மேத்யூ ஃபிஷர், எமிலியோ கே, டான் லாரன்ஸ், ஒல்லி போப், ஒல்லி ராபின்சன், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.
போட்டி அட்டவணை
- முதல் டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 19 – 23 (ஹெடிங்லே, லீட்ஸ்)
- இரண்டாவது டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 27 – 31 (லார்ட்ஸ், லண்டன்)
- மூன்றாவது செப்டம்பர் 09 – 13 (எட்ஜ்பாஸ்டன், பர்மிங்காம்)