ஆஷஸ் தொடர் 2025: முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான பிளேயிங் 12-யை அறிவித்தது இங்கிலாந்து!
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையிலான ஆஷஸ் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது
Published : November 19, 2025 at 3:47 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி இங்கிலாந்து அணியுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஐந்து போட்டிகளை உள்ளடக்கிய இந்த தொடரில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட்டிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் போட்டிக்கு முன்னதாக அவரது உடற்தகுதி குறித்து மீண்டும் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, அதிலும் அவர் தேர்ச்சியடையும் பட்சத்தில் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடும் வாய்ப்பானது வழங்கப்படும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. ஒருவேளை அவர் தேர்ச்சியடையாத பட்சத்தில் பிரைடன் கார்ஸ் லெவனில் நீடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேசமயம் இந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்டோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். மேற்கொண்டு இந்த அணியில் சுழற்பந்து வீச்சாளராக ஷோயப் பஷீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் 12: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஷோயப் பஷீர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (முதல் டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்
ஆஷஸ் 2025-26 அட்டவணை (இந்திய நேரப்படி)
- முதல் டெஸ்ட்: நவம்பர் 21-25, பெர்த் மைதானம், காலை 7:50 மணி
- இரண்டாவது டெஸ்ட்: டிசம்பர் 4-8, கபா, காலை 9:30 மணி (பகலிரவு)
- மூன்றாவது டெஸ்ட்: டிசம்பர் 17-21, அடிலெய்டு ஓவல், காலை 5:30 மணி
- நான்காவது டெஸ்ட்: டிசம்பர் 26-30, மெல்போர்ன், காலை 5:00 மணி
- ஐந்தாவது டெஸ்ட்: ஜனவரி 4-8, சிட்னி, காலை 5:00 மணி