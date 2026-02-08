ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: கடைசி பந்து வரை போராடிய நேபாள்; த்ரில் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து

வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் கடைசி பந்து வரை போராடியும் நேபாள அணியால் வெற்றி இலக்கை எட்ட முடியவில்லை.

இங்கிலாந்து அணி
இங்கிலாந்து அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
மும்பை: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான பரபரப்பான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நேபாள் அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியை தழுவியது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற குரூப் சி அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் நேபாள் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின, மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் பில் சால்ட் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து ஜோஸ் பட்லரும் 26 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த டாம் பான்டனும் 2 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் - ஜேக்கப் பெத்தெல் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 71 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர்.

அதன்பின் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில் ஜேக்கப் பெத்தெல் விக்கெட்டை இழக்க, 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் ஹாரி ப்ரூக்கும் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவறிய நிலையில், இறுதியில் அதிரடியாக விளையாடிய வில் ஜேக்ஸ் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 184 ரன்களை சேர்த்தது. நேபாள் அணி தரப்பில் தீபேந்திர சிங் ஐரி மற்றும் நந்தன் யாதவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நேபாள் அணியில் ஆசிஃப் ஷேக் 7 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் இணைந்த குஷால் புர்டல் - கேப்டன் ரோஹித் பவுடல் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த புர்டல் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 29 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய தீபேந்திர சிங் ஐரியும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். பின்னர் இந்த போட்டியில் அரைசதம் அடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் பவுடெல் 39 ரன்களிலும், தீபேந்திர சிங் ஐரி 44 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதன் காரணமாக நேபாள் அணி வெற்றிக்கு கடைசி மூன்று ஓவர்களில் 46 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது இன்னிங்ஸின் 18ஆவது ஓவரை ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வீசிய நிலையில், அந்த ஓவரை எதிர்கொண்ட லோகேஷ் பம் அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 22 ரன்களையும் சேர்த்து நேபாள் அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார். பின்னர் 19ஆவது ஓவரிலும் நேபாள் அணி 14 ரன்களைச் சேர்த்து அசத்தியது.

இதனால் கடைசி ஓவரில் நேபாள் அணி வெற்றி பெற 10 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில் பேட்டிங் செய்ய, மறுபக்கம் இங்கிலாந்து தரப்பில் கடைசி ஓவரை சாம் கரண் வீசினார். இதில் சாம் கரண் பவுண்டரிகளை கொடுக்காமல் முதல் 4 பந்துகளை வீச, நேபாள் அணி வெற்றி பெற கடைசி பந்தில் 6 ரன்கள் தேவை என்ற சூழல் உருவானது. கடைசி பந்தை எதிர்கொண்ட லோகேஷால் பவுண்டரி அடிக்க முடியவில்லை.

இதன் காரணமாக நேபாள் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 180 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் லியாம் டௌசன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நேபாள் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

