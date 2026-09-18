ETV Bharat / sports

லியாம் டாசன் பந்துவீச்சில் சுருண்ட இலங்கை; டாம் பான்டன் அதிரடியில் தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து!

இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர் டாம் பான்டன் 52 ரன்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இங்கிலாந்து vs இலங்கை
இங்கிலாந்து vs இலங்கை (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி, 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணிக்கு, பதும் நிஷங்க மற்றும் லஹிரு உதாரா இணை சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்தது.

இதில் உதாரா 21 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கமில் மிஷராவும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த நிஷங்க 37 ரன்களிலும், சரித் அசலங்க 31 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் வனிந்து ஹசரங்கா ஓரளவுக்குத் தாக்குப்பிடித்து 27 ரன்கள் சேர்த்தார். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் இங்கிலாந்தின் துல்லியமான பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 145 ரன்கள் எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய லியாம் டாசன் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் 146 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு, ஜோஸ் பட்லர் - அரியன் டொனால்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது.

இதில் டொனால்ட் 21 ரன்களிலும், ஜோஸ் பட்லர் 30 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஹாரி புரூக் 23 ரன்களுக்கும், ஜோர்டன் காக்ஸ் 12 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம், 4-ஆவது வரிசையில் களமிறங்கிய டாம் பான்டன் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், 52 ரன்கள் சேர்த்து இங்கிலாந்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இதையும் படிக்கவும்

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 12.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் மிகச் சிறப்பாக பந்துவீசிய லியாம் டாசன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

ENGLAND DEFEAT SRI LANKA
இங்கிலாந்து VS இலங்கை
லியாம் டாசன்
டாம் பான்டன்
SRI LANKA VS ENGLAND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.