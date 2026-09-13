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பாகிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்து இங்கிலாந்து அசத்தல்; சச்சினின் சாதனையை முறியடித்தார் ஜோ ரூட்!

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை பின்னுக்குத் தள்ளி ஜோ ரூட் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்த இங்கிலாந்து
பாகிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்த இங்கிலாந்து (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 2:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 3ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், டெஸ்ட் தொடரையும் 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.

இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது கடைசி டெஸ்ட் போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாகிஸ்தான் அணி 130 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில் பென் டக்கெட் மற்றும் எமிலியோ கே ஆகியோர் முதல் ஓவரிலேயே அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

ஒயிட்வாஷ்

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஜோ ரூட் மற்றும் ஜோர்டன் காக்ஸ் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 62 ரன்களையும், ஜோர்டன் காக்ஸ் 59 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், பாகிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டேன் லாரன்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

அதேசமயம் இந்த தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒலி ராபின்சன் மற்றும் பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது அபாஸ் ஆகியோர் தொடர் நாயகர்களாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டானர். இந்நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஜோ ரூட் சர்வதேச அரங்கில் பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.

ஜோ ரூட் சாதனை

அதன்படி, இப்போட்டியில் ஜோ ரூட் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடம் பிடித்துள்ளார். முன்னதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் 68 அரைசதங்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜோ ரூட் 69ஆவது அரைசதத்தைப் பதிவுசெயு புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

இதுதவிர, சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் நான்காவது இன்னிங்ஸில் 2000க்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்த உலகின் முதல் வீரர் மற்றும், எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் 1,000 டெஸ்ட் ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையையும் ஜோ ரூட் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் 4 வெவ்வேறு மைதானங்களில் தலா 1000 ரன்களுக்கு மேல் குவித்த ஜாக் காலிஸ் மற்றும் ரிக்கி பாண்டிங் ஆகியோரின் சாதனையை சமன் செய்தார்.

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மேற்கொண்டு இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக தனது 30ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, அந்நாட்டு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிக வெற்றிகரமான கேப்டனாக ஜோ ரூட் உருவெடுத்துள்ளார். முன்னதாக சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தடுமாறி வந்த இங்கிலாந்து அணி, ஜோ ரூட் மீண்டும் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தொடர் வெற்றிகளைக் குவித்து மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது அந்நாட்டு ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

TAGGED:

ENGLAND DEFEAT PAKISTAN
ஜோ ரூட்
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி
சச்சின் டெண்டுல்கர்
ENGLAND VS PAKISTAN

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