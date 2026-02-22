டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இலங்கைக்கு எதிராக ஆதிக்கத்தை தொடரும் இங்கிலாந்து
சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த வில் ஜேக்ஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 22, 2026 at 6:34 PM IST
பல்லகலே: இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று போட்டி இன்று பல்லகலேவில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் பில் சால்ட் இணை தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கினர்.
இதில் பில் சால்ட் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் ஜோஸ் பட்லர் 7 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெல் 3 ரன்களிலும், டாம் பாண்டன் 6 ரன்களிலும், கேப்டன் ஹாரி புரூக் 14 ரன்களிலும், சாம் கரண் 11 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த பில் சால்ட் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின், 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 62 ரன்களை எடுத்த கையோடு பில் சால்ட்டும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் வில் ஜேக்ஸ் 21 ரன்களை எடுத்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர்.
We set Sri Lanka a target of 147 in Kandy.— England Cricket (@englandcricket) February 22, 2026
Scorecard: https://t.co/9IPJIgf16i pic.twitter.com/iPQfacHnUf
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 146 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் துனித் வெல்லாலகே 3 விக்கெட்டுகளையும், தில்ஷன் மதுஷங்கா மற்றும் மஹீஷ் தீக்ஷனா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா மற்றும் கமிஷ் மிஷாரா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பதும் நிஷங்கா 9 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 6 ரன்களில் கமில் மிஷாராவும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸ் 4 ரன்களிலும், பவன் ரத்நாயகே ரன்கள் ஏதுமின்றியும், துனித் வெல்லாலகே 10 ரன்னிலும், கமிந்து மெண்டிஸ் 13 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அதேசமயம் 7ஆவது விக்கெட்டிற்கு களமிறங்கிய கேப்டன் தசுன் ஷனகா அதிரடியாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். இதில் அவர் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழக்க, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய இலங்கை அணி வீரர்களால் எதிரணியின் பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் நடையைக் கட்டினர்.
An incredible bowling performance!! 🔥 pic.twitter.com/znY1fhpFlg— England Cricket (@englandcricket) February 22, 2026
இதையும் படிங்க
இதன் காரணமாக இலங்கை அணி 16.4 ஓவர்களில் 95 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் வில் ஜேக்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி, அரையிறுதி சுற்றுக்கான வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.