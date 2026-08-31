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லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் | பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரைக் கைப்பற்றியது இங்கிலாந்து!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான்
இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 10:08 AM IST

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ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

அதன்படி, இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 290 ரன்கள் எடுத்து ஆல்-அவுட் ஆனது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜோர்டான் காக்ஸ் 55 ரன்களையும், ஜேமி ஸ்மித் 61 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் முகமது அப்பாஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், முகமது அலி 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கில் சொதப்பியது.

அந்த அணியில் அசன் அவைஸ் 46 ரன்களையும், சௌத் சகீல் 16 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் ஒற்றையிலக்க ரன்களில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 110 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஒலி ராபின்சன் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 180 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.

அதன்பின், இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் இங்கிலாந்து அணி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 208 ரன்கள் சேர்த்து ஆல்-அவுட்டானது. இந்த இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக டான் லாரன்ஸ் 54 ரன்களையும், ஹாரி புரூக் 34 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் தரப்பில் முகமது அப்பாஸ் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் அணிக்கு 389 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயித்தது.

இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள், மீண்டும் இங்கிலாந்தின் அபாரமான பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சௌத் சகீல் 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 97 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், மற்ற பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்துச் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

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இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 194 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல்-அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஒலி ராபின்சன் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஷ் டங்க் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ENGLAND VS PAKISTAN 2ND TEST
SAUD SHAKEEL
இங்கிலாந்து VS பாகிஸ்தான்
MOHAMMAD ABBAS
ENG VS PAK TEST SERIES

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