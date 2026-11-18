ஆஸ்திரேலியா vs இங்கிலாந்து | 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் ஒருநாள் தொடரை வென்று இங்கிலாந்து சாதனை!
இந்த வெற்றியின் மூலம் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரை வென்று இங்கிலாந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 5:16 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 97 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரைக் கைப்பற்றியது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இங்கிலாந்து அணி தற்போது ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரைச் சமன் செய்திருந்தன. இந்நிலையில், ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று ஹோபார்ட்டில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணிக்கு டாம் பாண்டன் மற்றும் பென் டக்கெட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 74 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், டாம் பாண்டன் 44 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோ ரூட், கேப்டன் ஹாரி புரூக், ஜோர்டன் காக்ஸ் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
Ben Duckett set England up with a lovely ton in Hobart. #AUSvENG Highlights: https://t.co/m9tNKqKCtq https://t.co/T71ZmQNCoD— cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடிய பென் டக்கெட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 7ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 133 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு பென் டக்கெட்டும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் வில் ஜேக்ஸ் 59 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர்.
இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 48.3 ஓவர்களில் 328 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ரென்ஷா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். அதன்பின் 329 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
Matt Renshaw had been dropped a few times, but Liam Dawson nailed the hardest chance of all 😲 #AUSvENG https://t.co/6f2waXt4mO— cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026
அணியின் தொடக்க வீரர்கள் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் ஒரு ரன்னிலும், டிராவிஸ் ஹெட் 4 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோஷ் இங்கிலிஸும் 14 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ ரென்ஷா மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.
இதில் மேத்யூ ரென்ஷா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் 37 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு அலெக்ஸ் கேரி விக்கெட்டை இழக்க, 55 ரன்களுடன் மேத்யூ ரென்ஷாவும் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் 31 ரன்களையும், கூப்பர் கானொலி 29 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
England finish the series with a huge win in Hobart. #AUSvENG https://t.co/MM2kFePfRX— cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 46.5 ஓவர்களில் 231 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய சோனி பேக்கர் 4 விக்கெட்டுகளையும், லியாம் டாசன் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 97 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றிச் சாதனை படைத்தது.
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குறிப்பாக, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 8 ஆண்டுகள் கழித்து ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இங்கிலாந்து அணி இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. அத்துடன் இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அணி மூன்றாவது முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தொடரைக் கைப்பற்றியும் அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசிய பென் டக்கெட் ஆட்டநாயகன் விருதையும், டாம் பாண்டன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.