தொடர் தோல்விகளால் தத்தளிக்கும் இந்தியா: அயர்லாந்தைத் தொடர்ந்து இங்கிலாந்திடமும் தொடரை இழந்தது!
இருதரப்பு டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இந்தியாவை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி முதன்முறையாக தொடரைக் கைப்பற்றி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 9:30 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், தொடரையும் 3-0 என்ற கணக்கில் வென்று அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். மேலும் நேற்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோருக்குப் பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சூர்யவன்ஷி 15 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 16 ரன்களில் அபிஷேக் சர்மாவும் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் 4 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் - ஷிவம் தூபே இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Shreyas Iyer top scores with 80 runs as #TeamIndia post a total of 158/7 on the board.
Scorecard - https://t.co/LXRbzjPjOe #ENGvIND pic.twitter.com/eH2I0xJMNA
இதில் ஷிவம் தூபே 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேற, பின்னர் களமிறங்கிய திலக் வர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 80 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களைச் சேர்த்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்க் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில் ஜோஸ் பட்லர் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த பில் சால்ட் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆகியோர் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றியையும் உறுதிசெய்தனர்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பில் சால்ட் 9 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸர் என 59 ரன்களையும், ஹாரி புரூக் 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களையும் சேர்த்து வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 13.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.
SERIES WIN SECURED 🔒— England Cricket (@englandcricket) July 9, 2026
Victory in Bristol by 9 wickets with 37 balls to spare 💪
Match Centre: https://t.co/Txok70TuuK pic.twitter.com/vR2T2mzy37
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இந்த போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய ஹாரி புரூக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். மேலும் இருதரப்பு டி20 தொடர் வரலாற்றில் இங்கிலாந்திடம் இந்திய அணி தொடரை இழப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். அயர்லாந்து தொடரையும் சேர்த்து இந்திய அணி டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு தொடர்களை இழந்து பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணி மீதான விமர்சனங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.