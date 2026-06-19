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மேட் ஹென்றி அபார பந்துவீச்சு; 291 ரன்களுக்கு இங்கிலாந்தை சுருட்டி நியூசிலாந்து முன்னிலை

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து வீரர் மேட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி
நியூசிலாந்து அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 5:36 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 291 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்ததால், முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி கிளென் பிலிப்ஸின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 391 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக கிளென் பிலிப்ஸ் 100 ரன்களையும், டாம் பிளெண்டல் 51 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் பந்துவீச்சில் அசத்திய ஜேக்கப் பெத்தெல் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அவருக்கு பக்கபலமாகச் செயல்பட்ட ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், மேத்யூ ஃபிஷர் மற்றும் சோனி பேக்கர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பென் டக்கெட் - எமிலியோ கே ஜோடி இன்னிங்ஸைத் தொடங்கினர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் டக்கெட் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெலும் 9 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து சீக்கிரமே வெளியேறினார். 45 ரன்களுக்குள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து இங்கிலாந்து தடுமாறிய போது, எமிலியோ கேவுடன் ஜோடி சேர்ந்த அனுபவ வீரர் ஜோ ரூட் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினார்.

மறுமுனையில் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இளம் வீரர் எமிலியோ கே, சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 53 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் எமிலியோ கே விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஜோ ரூட்டும் 46 ரன்களில் மேட் ஹென்றியின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் களமிறங்கிய ஹாரி புரூக் 24 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை பறிகொடுக்க, அறிமுக வீரர் ஜேம்ஸ் ரீவ் 24 ரன்களுக்கு வில்லியம் ஓ ரூக் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜோர்டன் காக்ஸ் 22 ரன்களிலும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 8 ரன்களிலும், ஜோஷ் டங்ஒரு ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இறுதி வரை களத்தில் இருந்த மேத்யூ ஃபிஷன் அரைசதம் கடந்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டார்.

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இருப்பினும் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 291 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மேத்யூ ஃபிஷர் 50 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் மேட் ஹென்றி 5 விக்கெட்டுகளையும், வில்லியம் ஓ ரூர்க் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 100 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடரவுள்ளது.

TAGGED:

ENGLAND VS NEW ZEALAND
MATTHEW FISHER
MATT HENRY
GLENN PHILLIPS
ENG VS NZ 2ND TEST

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