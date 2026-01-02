சிட்னி டெஸ்ட்: பிளேயிங் 12-ஐ அறிவித்தது இங்கிலாந்து- பஷீருக்கு இடம்
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஜனவரி 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
ஹைதராபாத்: சிட்னி டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் 12-ல் ஷோயப் பஷீர் மற்றும் மேத்யூ பாட்ஸுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இங்கிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனையடுத்து நடைபெற்ற பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது.
இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஜனவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் 18 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியுள்ள இங்கிலாந்தும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும்.
இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இந்த பிளேயிங் 12-ல் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஷோயப் பஷீர் மற்றும் மேத்யூ பாட்ஸ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக மெல்போர்ன் டெஸ்ட் போட்டியின் போது கஸ் அட்கின்சன் காயம் கடைந்ததை அடுத்து, அவர் தொடரிலிருந்து விலகி இருந்தார். இதனால் அவரது இடம் பிளேயிங் லெவனில் காலியாக இருந்தது. இந்த நிலையில் தான் ஷோயப் பஷீர் மற்றும் மேத்யூ பாட்ஸ் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் 12-ல் இங்கிலாந்து அணி வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது. இதிலிருந்து யாரெனும் ஒருவர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிக்கவுள்ளனர்.
தொடரின் ஆரம்பம் முதலே இங்கிலாந்து அணியின் அங்கமாக உள்ள ஷோயப் பஷீருக்கு இந்த தொடரில் இதுவரை விளையாடும் வாய்ப்பானது கிடைக்கவில்லை. மறுபக்கம் மார்க் வுட்டிற்கு பதிலாக அணியில் இடம் பிடித்த மேத்யூ பாட்ஸுக்கும் இதுவரை பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. மேற்கொண்டு நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய வீரர்கள் தங்களின் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்து பிளேயிங்-12: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிரௌலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஸ்திரேலிய அணி: ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டகேட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, டாட் மர்ஃபி, மைக்கேல் நெசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்
இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்.