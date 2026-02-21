ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை: அரையிறுதி வாய்ப்பு யாருக்கு? நாளை இங்கிலாந்து vs இலங்கை பலப்பரீட்சை

இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன நிலையில், அதில் இங்கிலாந்து அணி 13 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஹைதாராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளை நடைபெறும் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி இலங்கையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் இரண்டாவது சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் ஹாரி ப்ரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்தை எதிர்த்து, தசுன் ஷனகா தலைமையிலான இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பல்லகலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்து அணி

ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி லீக் சுற்றில் விளையாடிய 4 போட்டிகளில் மூன்றில் வெற்றியை பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தெல் ஆகியோரும் பந்து வீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கை அணி

மறுபக்கம் தசுன் ஷனகா தலைமையிலான இலங்கை அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தியுள்ளது. அதிலும் அந்த அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வேவிடம் தோல்வியைத் தழுவினாலும், மற்ற லீக் ஆட்டங்களில் அபாரமாக செயல்பட்டு அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் பதும் நிஷங்கா, குசால் பெரேரா, குசால் மெண்டிஸ் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் தில்ஷன் மதுஷங்கா, துஷ்மந்தா சமீரா ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணியின் நம்பிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில், இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 17 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 13 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் இலங்கை அணி 4 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக கடந்த மாதம் சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை இலங்கை அணி 3-0 என்ற கணக்கில் இழந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பல்லகலே மைதானம்

பல்லகலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 33 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 16 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 14 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம். மேலும் போட்டி நடைபெறும் நாளில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் என இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

உத்தேச லெவன்

இங்கிலாந்து: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பான்டன், ஹாரி புரூக்(கேப்டன்), சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டாசன், அடில் ரஷீத்.

இலங்கை: பதும் நிஷங்கா, குசல் பெரேரா, குசல் மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக்க, கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக(கேப்டன்), துனித் வெல்லாலகே, துஷான் ஹேமந்த, மஹீஷ் தீக்ஷன, தில்ஷன் மதுஷங்க, துஷ்மந்தா சமீரா.

