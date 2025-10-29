ETV Bharat / sports

இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா - இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்?

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025 தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா
இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா (IANS)
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இந்த நிலையில் இன்று நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. நடப்பு தொடரில் இங்கிலாந்து அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 5 வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் 11 புள்ளிகளைப் பெற்றும் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகள் மற்றும் 2 தோல்விகளைச் சந்தித்து 10 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

மேலும் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்க அணி 20.4 ஓவர்களில் 69 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டாக, இலக்கை விரட்டிய இங்கிலாந்து அணி 14 ஓவர்களில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தது. இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.

தென்னாப்பிரிக்காவின் கனவு நனவாகுமா?

தென்னாப்பிரிக்கா அணி இதுவரை மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது கிடையாது. அந்த அணி இதுவரை 2000, 2017 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையிலும், அவர்களால் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற முடியவில்லை. இதனால் நான்காவது முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, இந்த முறையேனும் இறுதிக்கு தகுதி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. மறுபுறம், இங்கிலாந்து நான்கு முறை உலக கோப்பையை வென்றுள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒரு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் வாய்ப்பை பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கவுகாத்தி பிட்ச் ரிப்போர்ட்

இப்போட்டி நடைபெற இருக்கும் கவுகாத்தி மைதானத்தில் இதுவரை 7 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 4 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இங்கு டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வாது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 47 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 36 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

நேரலை தகவல்கள்

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இங்கிலாந்து: ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட், ஹீதர் நைட், நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), சோபியா டங்க்லி, டேனியல் வயட்-ஹாட்ஜ், ஆலிஸ் கேப்ஸி, சார்லோட் டீன், சோஃபி எக்லெஸ்டோன்/சாரா கிளென், லின்சி ஸ்மித், லாரன் பெல்

தென்னாப்பிரிக்கா: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், சுனே லூஸ், அன்னேரி டெர்க்சன், மரிசானே கப், சினாலோ ஜஃப்டா, சோளே டிரையோன், நாதின் டி கிளர்க், மசபாடா கிளாஸ், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலெகோ மலாபா

