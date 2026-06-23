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இந்திய தொடருக்கான இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து டி20 அணிகள் அறிவிப்பு:அறிமுக வீரர்களுக்கு இடம்

இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து டி20 அணியில் அறிமுக வீரர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து அணி
இங்கிலாந்து அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 1:37 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவிற்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் விளையாடும் இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் அந்தந்த கிரிக்கெட் வாரியங்களால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி இம்மாத இறுதியில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இதில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடர்களுக்கான இந்திய அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.

குறிப்பாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த சூர்யகுமார் யாதவ், டி20 அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடியாக விளையாடி கவனம் ஈர்த்த வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் அறிமுக வீரராக களமிறங்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்களுக்கான அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ளன. இதில் அயர்லாந்து டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக லோர்கன் டக்கர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், மேத்யூ ஹோலார்ட், ஜெய் மூன்ட்ரா மற்றும் ரூபன் வில்சன் உள்ளிட்ட அறிமுக வீரர்களுக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இந்த அணியில் அறிமுக வீரர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பில் சால்ட், சாம் கரண், ஜோஸ் பட்லர், ஆதில் ரஷித் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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அயர்லாந்து டி20 அணி: லோர்கன் டக்கர் (கேப்டன்), ராஸ் அதிர், பென் கேலிட்ஸ், கேரத் டெலானி, ஜார்ஜ் டாக்ரெல், ஸ்டீபன் டோஹெனி, மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ், கேவின் ஹோய், மேத்யூ ஹாலார்ட், லியாம் மெக்கார்த்தி, ஜெய் மூந்த்ரா, ஹாரி டெக்டர், டிம் டெக்டர், ரூபன் வில்சன்.

இங்கிலாந்து டி20 அணி: ஹாரி புரூக்(கேப்டன்), ரேஹன் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், டாம் பேன்டன், ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோஸ் பட்லர், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், சாம் கரண், லியாம் டௌசன், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், ஆதில் ரஷித், ஃபில் சால்ட், ஜோஷ் டங், லூக் வுட்.

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ENGLAND SQUAD ANNOUNCEMENT
IRELAND SQUAD ANNOUNCEMENT
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HARRY BROOK
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